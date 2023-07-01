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Гиркин: За Пригожиным стояли весьма серьезные фигуры из кооператива «Озеро»

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  • 1.07.2023, 11:23
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Гиркин: За Пригожиным стояли весьма серьезные фигуры из кооператива «Озеро»

Диверсант призвал россиян готовиться ко второй серии мятежа.

Мятеж, который устроил в РФ Евгений Пригожин со своими «вагнеровцами», не был подавлен. А это значит, что новая серия повторится в самое ближайшее время. Власть настолько слаба, что сдержать новый удар, скорее всего, не сможет.

С таким заявлением выступил 30 июня российский чекист, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает Диалог.UA.

Он заверил, что со своими товарищами был готов с оружием в руках противостоять мятежу Пригожина, так как РФ в тот момент стояла на грани катастрофы.

«На Москву двигалось 8-10 тысяч штыков обстрелянных, с очень большим боевым опытом! (...) Золотов (глава Росгвардии - ред.) удрал, президент удрал, министр обороны вообще был неизвестно где. Господин Пригожин со своей армией приближался к Москве… Мы бы свалились в смуту такого уровня, что даже 1917 год мог показаться цветочками. В случае победы Пригожина нас ждал бы полный хаос, сразу отделение Чечни (Кадыров не признал бы Пригожина новым «королем»), сразу развал фронта, «вторжение» в Крым уважаемых киевских партнеров и не только в Крым, внешнее военное поражение, а вслед за этим, скорее всего, внешняя военная интервенция, потому что на Западе, естественно, не хотели бы, чтобы ядерное оружие попало в руки человека с тем прошлым, который у Евгения Викторовича», - заявил Стрелков.

Он уверен, что мятеж повторится, так как он так и не был подавлен.

«Никаких выводов из этого висения на волосочке власть не сделала. Я уверен, что за Евгением Викторовичем стояли весьма серьезные фигуры из «кооператива «Озеро». Кто конкретно науськивал его - Ротенберги, Ковальчуки или Кириенко - я не знаю. Но то, что он действовал не сам, это понятно, как на ладони. Сегодня утром он находился в Санкт-Петербурге, вчера и позавчера в Москве. Человек, который поставил страну на грань пропасти, по приказу которого было сбито 7 летательных аппаратов… Тогда он хвастался этим! То, что он свободно ходит по земле, это просто нонсенс! Я такого в истории не знаю. Вы фактически провоцируете следующие мятежи. Вы что думаете, на этом кончится? Вся армия вас ненавидит! Вся армия ненавидит Шойгу и Герасимова. Вы думаете, этот господин Золотов, удравши из Москвы, остановит армию, если она пойдет на Москву? Все обошлось не очень легким испугом и позором! Чем больше будет длиться эта война, тем больше будет жертв. Неподавленный мятеж обязательно себя еще покажет», - предупредил военный преступник.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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