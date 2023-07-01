Пригожин развлечет всех новым острым сюжетом 3 Владимир Пастухов

1.07.2023, 11:43

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Во многом к этому приложится струсивший Кремль.

А я вот почему-то верю в Евгения Викторовича Пригожина. Я думаю, что он всех еще развлечет каким-нибудь острым сюжетом – прижизненно или даже посмертно. Вот не может такая натура просто так взять и сгинуть за пятак. Ярдов.

Во-первых, потому что не дадут. Власть предержащие наши насколько трусливы, настолько же и мстительны. Как только первый испуг пройдет, они возьмутся за Пригожина и компанию с силой, на которую способна только слабость. Да и без этого найдется немало желающих в России плюнуть несостоявшемуся русскому зиц-Бонапарту в спину. Так что отсидеться молча на пыльной полке раритетов уходящей эпохи ему не удастся – придется отвечать.

Во-вторых, не тот персонаж. Не молчун. Не выдержит. Как я уже неоднократно говорил, во всей этой истории много субъективного, много от неординарной, брызжущей энергией натуры Евгения Викторовича. Он из тех, которых несет. И уж если понесло, то не в силах остановиться, даже если несет на черные камни. Так что «шоу маст гоу он» понятно куда.

Помимо всего прочего, у Пригожина обнаружился ярко выраженный «синдром актера Бубенцова». Для молодежи, не знакомой с советской киноклассикой, поясню. Бубенцов – герой одного из лучших фильмов Рязанова, провинциальный актеришка, завербованный охранкой, которому поручено сыграть роль приговоренного к расстрелу карбонария, чтобы выявить заговорщиков среди офицерского состава армии. Однако Бубенцов так вошел в роль, что предпочел быть расстрелянным, чем признаться перед своими новыми товарищами в том, что он провокатор.

Тут я должен сказать нечто, что вызовет шквал критики со всех сторон. По своему происхождению Пригожин, конечно, бывший уголовник, а по своему текущему социальному статусу - мафиози. Много лет он делал бизнес на смерти, и бизнес его шел хорошо. Но то, что произошло под Бахмутом, похоже, и его сильно покорежило психологически. Когда он говорит о войне, видно, что там много окопной правды, того, что не сыграешь, и, кстати, именно поэтому его обращения так хорошо зашли народу. Я не уверен, что Пригожин после Бахмута – это совсем тот же Пригожин, что до Бахмута. Прошлое прошлым, но есть же и настоящее.

Могу, и, пожалуй, наверняка ошибаюсь. Но что-то подсказывает мне, что поведение Пригожина и его окружения будет не полностью вписываться в ожидаемый стереотип поведения бандюков, которых поймали за руку при попытке взять кассу. Они теперь бандиты с идеями, а это уже совсем другой расклад. Более сложный расклад, более непредсказуемый. Поэтому давайте подождем переворачивать эту страницу истории раньше, чем она не перевернулась сама собой.

Владимир Пастухов, t.me

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