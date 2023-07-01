Россия готовит аварию на Запорожской АЭС: названы три сценария 4 1.07.2023, 11:55

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Захарова уже бросила «пробный камень».

Опыт с Каховской ГЭС показывает, что российские оккупанты могут прибегнуть к такому теракту и на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для ВСУ, поэтому РФ, вероятно, продолжит политику угроз ядерной катастрофой.

«Однако вероятное разрушение Россией плотины Каховской ГЭС также негативно сказалось на российских силах, и нельзя исключать возможные российские планы саботажа на ЗАЭС», - отметили в ISW.

Согласно анализу Института, в случае теракта РФ может прибегнуть к трем сценариям:

- Сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище.

- Создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было сложно сделать.

- Вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление ВСУ вблизи самой ЗАЭС.

«Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, которые они могут создать», - подчеркнули аналитики.

Кроме этого, РФ прибегает к привычной политике обвинения Украины в своих намерениях. Так в ISW прокомментировали слова главы МИД РФ Марии Захаровой, заявившей о якобы подготовке Украины к атаке на ЗАЭС.

«Абсурдные соображения Захаровой типичны для информационных операций Кремля о якобы угрозах безопасности ЗАЭС. Кремль регулярно прибегал к угрозам ядерной эскалации и предупреждал об угрозах для ЗАЭС, созданных в основном Россией, в попытках оказывать давление на Украину, чтобы она сдержала свои военные действия и предотвратила дальнейшую поддержку Украины Западом», - отметили в ISW.

В итоге аналитики отмечают, что создание угрозы аварии на ЗАЭС может использоваться Россией для устрашения Украины с целью остановить контрнаступление на Юге, а также для давления на Запад перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Напомним, в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях начались масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС.

4 марта 2022 россияне оккупировали ЗАЭС. 22 июня 2023 г. Президент Владимир Зеленский заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС.

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