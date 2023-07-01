Роковая ошибка Путина 1 Игорь Эйдман

1.07.2023, 12:09

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ИГОРЬ ЭЙДМАН

Новая попытка переворота в РФ более чем вероятна.

По законам мафии (а именно она правит в России) врагов надо добивать - нет ничего опаснее, чем раненный, но выживший враг. Путин не добил Пригожина. Он за это еще поплатится.

Костяк заговора против Павла I составили опальные, но прощённые им сановники. В России за прощение не благодарят, а воспринимают это как признак слабости и ждут возможности ударить «простившего» ножом в спину.

Новая попытка переворота вполне вероятна, а организатором его может быть все тот же Пригожин. Участвовать в нем мотивированы прикормленные им силовики второго эшелона, которым несменяемые первые лица силовых ведомств закрыли путь наверх. Для них переворот - единственный шанс сместить путинских стариков и самим прийти к власти.

Игорь Эйдман, t.me

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