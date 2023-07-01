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На границе Польши и России обнаружили загадочный воздушный шар

  • 1.07.2023, 12:24
  • 2,024
На границе Польши и России обнаружили загадочный воздушный шар
Иллюстративное фото

Ранее подобный залетал с территории Беларуси.

Вблизи границы с Калининградской областью РФ в польском городе Бранево полицейские обнаружили объект, похожий на воздушный шар

Об этом сообщает PAP.

Отдел полиции Варминско-Мазурского воеводства, расположенный в районе Бранево, сообщил о том, что около 12:00 в пятницу, 30 июня, получил сообщение от местного жителя.

Мужчина сообщил, что обнаружил объект, похожий на воздушный шар. На место происшествия выехал полицейский патруль. Спикер полиции Рафал Яцковский отметил, что предмет изъяли и передали военным.

«По предварительным данным, объект, найденный сегодня в районе Бранево, является воздушным шаром. Сейчас соответствующие органы проводят расследование», - заявили в Министерстве обороны Польши.

Воздушные шары в Польше

В середине мая в воздушном пространстве Польши зафиксирован аэростат, он залетел с территории Беларуси. Польские военные проводили поиски воздушного шара в районе города Калее, к поисковым мероприятиям были привлечены около 50 военнослужащих Сил территориальной обороны Польши.

Объект был найден на кукурузном поле в 4 километрах от населенного пункта Бяла Песка. Отмечается, что всего в нескольких километрах расположены полигон и большая военная часть. Фрагменты изучают военные, чтобы установить тип объекта - метеорологический он или разведывательный.

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