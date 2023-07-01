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На Крымском мосту образовалась огромная пробка: Лукашенко в панике

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  • 1.07.2023, 12:29
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На Крымском мосту образовалась огромная пробка: Лукашенко в панике

При въезде из РФ на оккупированный полуостров усиленно досматривают все автомобили.

На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края РФ образовалась многокилометровая пробка. При въезде досматривают все автомобили.

По словам «министра транспорта» оккупированного Крыма Николая Лукашенко, к девяти утра 1 июля очередь растянулась на пять километров, а время ожидания досмотра составляет более двух часов.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 11:40, дорожная пробка превысила шесть километров. Очевидцы заявили телеграм-каналу «Осторожно, новости», что время ожидания на въезд составляет больше пяти часов.

Лукашенко сообщил, что на линии досмотра на мосту направили дополнительных сотрудников, контроль за их работой усилили.

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