«Медведев грязно выругался и сплюнул на пол» Телеграм-канал «СерпомПо»

1.07.2023, 12:36

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Дмитрий Медведев

Фото: КОММЕРСАНТ

В Кремле собрались на чрезвычайное совещание из-за Бориса Гребенщикова.

Москва. Кремль. Суббота. Яркое солнце. Раннее утро. Зал заседаний. Стол-«аэродром». Во главе двое – великий геополитик и Медведев. Совещание двойников Путина.

«Я собрал вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие, - заговорил великий геополитик, - Борис Гребенщиков теперь иноагент». Медведев грязно выругался и сплюнул на пол.

«Как иноагент?!», «Почему иноагент?!», «БГ?!», «Минюст чокнулся?!», «Может, нам из минюстовских дедушек сделать бабушек?!» - зазвучали взволнованные голоса двойников. Некоторые вскочили на ноги, иные откинулись на спинки стульев, возмущенно крутя головой, один из двойников («целовальник из Дербента») стукнул кулаком по столу, не успев еще выйти из роли Главного. Медведев грязно выругался и сплюнул на пол.

«Да, - продолжил великий геополитик, - именно так. Наш Минюст работает. Поэтому прошу всех больше музыку Гребенщикова не включать. Некоторые из вас его слушают. К охране это тоже кстати относится. Сидишь у себя в кабинете, а вы там песни его гоняете!». Медведев грязно выругался и сплюнул на пол.

За столом повисло молчание. «Целовальник из Дербента» забарабанил костяшками пальцев по столу. Солнце скрылось, и комната погрузилось в полумрак. Великий геополитик нажал на селекторную кнопку: «Дима, Маша, организуйте нам сладкого чаю с лимоном и «печеньки». Да-да, госдеповские. На 15 персон, как обычно. Нет, водочки, Дмитрию Анатольевичу не подавайте. Ему еще работать. Ах, выпили уже? Ну, тогда и вопроса нет». Медведев грязно выругался и сплюнул на пол.

Растрепанный, сонный Песков и слегка качающаяся Захарова на каблуках с опухшими глазами вошли в залу с подносами, разнесли ароматный чай в подстаканниках, не миновав и нахмурившегося, сердитого Медведева, молча поклонились и нестройно вышли вон. Медведев грязно выругался и сплюнул на пол.

Великий геополитик криво усмехнулся и произнес: «Слушайте, коллеги, Что расстраиваетесь? Гребенщикова слушать вам запрещено, но ведь вы всегда можете возразить, что слушаете его двойника. А что голосом похож, так что с того? Вы тоже на меня похожи, но ведь я же не говорю, что вы – это я. И никто так не говорит».

Конец речи потонул в радостных криках. «Целовальник из Дербента» запрыгнул на стол и пошел вприсядку. Двойники обнимались. Великий геополитик хохотал от души розыгрышу.

Во всеобщей суматохе Дмитрий Анатольевич нырнул под стол, открыл портфель, вынул зубами пробку из бутылки, выпустил ее на пол, три раза душевно, глубоко, сладко булькнул. Вернувшись за стол, он осветил его радостной улыбкой, присоединившись к веселью и обняв великого геополитика левой рукой за плечи. Тот подозрительно взглянул на Медведева. «Он знал свои кадры».

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