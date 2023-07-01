Найден самый дорогой готовый коттедж Минска 2 1.07.2023, 12:42

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В нем есть все атрибуты лакшери.

Журналисты realt.by нашли один из самых дорогих домов в Минске (дороже только недострой на Кольцова). Этот коттедж площадью более 500 квадратов располагается в престижном квартале за Национальной библиотекой и продается за 3,1 миллиона долларов. Тут есть все атрибуты лакшери − СПА-зона, 5 гардеробных комнат, 4 санузла, подогрев кровли, парадное освещение и охрана. Смотрим что это за объект.

Находится дом на небольшой улице Глебова − в коттеджном поселке за Национальной библиотекой (про эти места в районе станции метро «Восток» мы делали репортаж).

Площадь коттеджа 2018 года постройки составляет 524 квадратных метра. Кирпичный дом расположился на участке в 14 соток.

Как сообщается в объявлении, «дом является прекрасным образцом гармоничного сочетания изысканной отделки и обстановки. Воздушность и легкость конструкций дома создают стиль и подчеркивают статус владельца, делают дом светлым, функциональным и одновременно надежным и прочным».

В интерьере дома использованы природные материалы и натуральные цветовые сочетания.

На фотографиях можно заметить большие панорамные окна (они установлены во многих помещениях дома) и высокие скошенные потолки. Кстати, дом построен в один уровень. Несмотря на приличную высоту, чердаков и вторых этажей тут нет.

В центре гостиной, которая, кажется, создана для максимального комфорта и отдыха, расположился стильный камин. Из гостиной можно выйти на просторную уютную террасу.

В отдельном крыле дома располагается спа-зона с бассейном и баней на дровах, а также зона отдыха с финской печью.

В описании коттеджа также упоминается «беспороговая» среда, 5 гардеробных комнат, 4 санузла, барбекю-зона, подогрев кровли, парадное освещение, видеонаблюдение и охрана (коттедж расположен в закрытой части поселка).

Стоимость дома — 3,1 миллиона долларов.

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