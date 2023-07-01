WP: Директор ЦРУ обсудил сценарий принуждения Москвы к миру в ходе тайного визита в Киев 1.07.2023, 12:46

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Уильям Бернс

Стало известно об амбициозной стратегии ВСУ.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне совершил секретный визит Киев, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. В ходе встречи с президентом и руководством военной разведки Украины обсуждались контрнаступление ВСУ, а также план принуждения России к переговорам на условиях Киева.

По словам источников, Бернсу рассказали об «амбициозной стратегии», согласно которой украинские войска собираются вернуть «значительные территории» и продвинуться в восточную Украину к осени. Затем ВСУ планируют перебросить артиллерийские и ракетные системы к Крыму, а после этого — начать переговоры с Россией.

Один из собеседников издания пояснил, что, окружив полуостров, Киев получит рычаг давления на Москву. «Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу», — отметил он.

Издание уточняет, что поездка Бернса в Киев состоялась до мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. После этого глава ЦРУ позвонил главе российской разведки Сергею Нарышкину, чтобы лично сказать, что США непричастны к восстанию наемников. Ранее о том же публично заявлял американский президент Джо Байден.

Эксперты допускают, что Украина может добиться успеха в реализации озвученного Бернсу плана. «Вполне возможно, что они смогут отрезать сухопутный мост в Крым, либо захватив местность, либо поставив ее в зону досягаемости HIMARS и другой артиллерии», — сказал военный аналитик из Института исследований внешней политики Роб Ли.

При этом он отметил, что Украина должна быть острожной, учитывая масштаб оборонных укреплений, которые возвела Россия в преддверии контрнаступления ВСУ. «Если Украина понесет слишком большие потери, ее операция может завершиться раньше времени. Но если ее армия сможет нанести достаточно потерь российским силам и технике, а также пресечь переброску подкреплений, то она сможет достаточно ослабить оборону Москвы, чтобы добиться прорыва», — пояснил Ли.

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