Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинева

Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинева1
- 1.07.2023, 12:59
Названо имя и раскрыта история «похождений» нападавшего.
Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, был участником преступной группы. Он пытался скрыться от следствия.
Об этом сообщает NewsMaker.
По данным следствия, Рустам Ашуров является одним из 43 граждан Таджикистана, входивших в преступную банду.
Прокуратура Таджикистана ранее сообщала, что против Ашурова 23 июня возбуждено уголовное дело за похищение заместителя главы местного банка в Душанбе.
Следствие установило, что нападавший сбежал в Молдове через Турцию. Далее он собирался скрыться в странах Европейского союза.
Стрельба в Кишиневе
Вчера (в аэропорту Кишинева произошла стрельба https://charter97.org/ru/news/2023/6/30/554089/), которую устроил гражданин Таджикистана. Он был одним из пассажиров.
В результате атаки погибли два человека, а нападающего обезвредил отряд молдавского спецназначения. Генеральная прокуратура Молдова сообщила, что злоумышленник находится в больнице в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненный срок за решеткой.