Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинева 1 1.07.2023, 12:59

Названо имя и раскрыта история «похождений» нападавшего.

Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, был участником преступной группы. Он пытался скрыться от следствия.

Об этом сообщает NewsMaker.

По данным следствия, Рустам Ашуров является одним из 43 граждан Таджикистана, входивших в преступную банду.

Прокуратура Таджикистана ранее сообщала, что против Ашурова 23 июня возбуждено уголовное дело за похищение заместителя главы местного банка в Душанбе.

Следствие установило, что нападавший сбежал в Молдове через Турцию. Далее он собирался скрыться в странах Европейского союза.

Стрельба в Кишиневе

Вчера (в аэропорту Кишинева произошла стрельба https://charter97.org/ru/news/2023/6/30/554089/), которую устроил гражданин Таджикистана. Он был одним из пассажиров.

В результате атаки погибли два человека, а нападающего обезвредил отряд молдавского спецназначения. Генеральная прокуратура Молдова сообщила, что злоумышленник находится в больнице в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненный срок за решеткой.

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