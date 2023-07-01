Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний 1 1.07.2023, 13:04

Под ограничения попали также российские юрлица и грузинская Georgian Airways.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 192 физических и 291 юридического лица. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Санкции в основном касаются российских компаний, однако в список попали и шесть белорусских: ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Зенит-БелОМО», ОАО «Завод «Оптик», совместное белорусско-германское предприятие «Цейсс-БелОМО» в форме общества с ограниченной ответственностью, ООО «КБ Беспилотные Вертолеты» и РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси. На 10 лет введены санкции и против двух граждан Беларуси — Александра Мороза 1975 года рождения и Алексея Шкадаревича 1943 года рождения.

Также санкции коснулись частной грузинской авиакомпании Georgian Airways LLC, которая возобновила полеты в Россию, и ее основателя Тамаза Гаиашвили.

Для вышеуказанных предприятий и граждан введены следующие ограничения: блокировка активов, полное прекращение торговых операций, прекращение транзита продукции предприятий через территорию Украины, остановка выполнения финансовых обязательств перед этими предприятиями и так далее сроком на 10 лет.

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