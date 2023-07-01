Беззащитная Москва и беспомощные «кадыровцы» 1.07.2023, 13:18

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10 фактов, которые стали ясны по итогам мятежа Пригожина.

Евгений Пригожин объявил о военном походе наемников ЧВК Вагнера ради «справедливости в армии» поздним вечером 23 июня. Спустя сутки он сообщил, что разворачивает колонны вагнеровцев, которые за это время успели занять штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и дошли до Тульской области, возглавляемой давним пригожинским партнером Алексеем Дюминым. Мятеж, уместившийся в 24 часа, кажется самым серьезным вызовом для построенного Владимиром Путиным режима.

The Insider собрал 10 главных выводов по итогам загадочного мятежа — о Пригожине, ЧВК Вагнера, российских силовиках и устройстве страны в целом.

Москву некому и нечем защищать

Мятеж ЧВК Вагнера показал, насколько беззащитны российские тылы. Наемники сначала пересекли «старую» российско-украинскую границу (несмотря на формальную аннексию Луганской области, там сохраняются контрольно-пропускные пункты), потом взяли под контроль штаб Южного военного округа (и по совместительству главный командный пункт управления группировкой войск в Украине), блокировали несколько административных зданий в центре Ростова-на-Дону, а затем почти доехали до Москвы.

По словам Евгения Пригожина, передовым отрядам оставалось 200 км до столицы (правда, самая северная точка, где присутствие наемников было подтверждено, — село Красное в Липецкой области, в 380 км от МКАД). Всего же, как сообщил Пригожин, за сутки вагнеровцы преодолели 780 км (эта цифра кажется несколько преувеличенной, но минимум 500 км они точно прошли). При этом бойцы ЧВК почти нигде не встретили сопротивления, за исключением пары-тройки эпизодов при пересечении границы и в Воронежской области. Судя по всему, силовые ведомства просто не смогли найти и оперативно развернуть сколько-нибудь боеспособные армейские части, оснащенные тяжелой техникой: артиллерийскими орудиями и танками.

В итоге почетную миссию остановить двигавшиеся на столицу колонны возложили на трактористов, перекапывавших дороги ковшами, и экипажи ДПС, пытавшиеся заблокировать проезд грузовиками и строительной техникой. В Z-каналах буквально потешались над «жиденькими» блокпостами Росгвардии, самым тяжелым вооружением на одном из которых был 40-мм автоматический гранатомет АГС-17, бесполезный против танков (хотя на некоторых блокпостах были замечены и противотанковые средства). Единственное зафиксированное 24 июня движение сколько-нибудь тяжелой техники в центральной России — батарея из шести гаубиц Д-30, переброшенная, как сообщается, из Нижегородской области.

Кадыровцы не только тик-токеры, но и слоупоки

Анекдотическая история произошла с укомплектованными чеченцами соединениями Росгвардии, больше известными в качестве личной гвардии главы региона Рамзана Кадырова. Вероятно, их единственных вывели из зоны боевых действий в Украине и отправили в Ростов-на-Дону. Все то время, что вагнеровцы находились в городе, кадыровцы ехали туда или стояли в пробке. В конечном итоге им так и не удалось добраться до Ростова и встретиться с ЧВК Вагнера.

Зато они совершенно неожиданно оказались на мосту в подмосковной Коломне, где записали смехотворно пафосный постановочный ролик в духе лучших образцов творчества, прославивших их в начале украинской кампании в качестве «тик-ток войск». В нем военнослужащие 249-го отдельного специального моторизованного батальона «Юг» из состава 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии обещают при «помощи всевышнего Аллаха» «зарыть предателей, изменников родины» и скандируют кричалки «Ахмат сила» и «Аллаху акбар».

Стоит отметить, что им в любом случае не удалось бы воплотить свои угрозы в жизнь, поскольку через Коломну не проходит федеральная трасса М-4, выбранная вагнеровцами в качестве направления движения на Москву.

Еще больше ситуацию запутал Владимир Путин, заявивший 27 июня на крайне странной церемонии смотра верных режиму сил на Соборной площади Кремля, что «снимать боевые подразделения с зоны СВО» не пришлось. В таком случае, либо чеченские подразделения Росгвардии отправились в Ростов-на-Дону и Коломну не с фронта (что противоречит заявлениям командира спецназа «Ахмат»), либо Путин не считает их в полной мере «боевыми подразделениями» (что в целом соответствует действительности).

Силовики сдаются и отказываются выполнять приказы

Значительная часть силовиков из разных ведомств просто отказалась выполнять приказы. В Ростове-на-Дону росгвардейцы игнорировали проезд колонн ЧВК, а на пограничном пункте Бугаевка и вовсе сдались в плен вместе с пограничниками. На фоне этих событий торжества в Кремле в честь якобы подавленного мятежа вызвали возмущение Z-публики.

Сам Пригожин говорил о летчике «из ФСБ», который не стал наносить удар по колонне. Согласно информации из ряда Z-каналов, пограничники не пытались остановить превосходящие силы наемников, а как минимум четыре экипажа ВКС РФ под предлогом наличия рядом с вагнеровцами гражданских машин воздержались от применения средств огневого поражения.

Даже Z-деятели вроде полковника авиации Виктора Алксниса находят эти аргументы слабыми. Алкснис справедливо отмечает, что российские летчики не принимали во внимание риски для гражданского населения, когда наносили удары по позициям ВСУ в Мариуполе, Марьинке, Авдеевке и других городах.

Лучше всего умонастроения корпуса силовиков во время мятежа показывает пример из Ростовской области. Там местные гаишники требовали у автомобилистов взятки за проезд по закрытым трассам, угрожая в случае отказа отправить их в объезд за 1,5 тысячи км.

В случае чего Воронеж будут бомбить

Во время мятежа ЧВК Вагнера были зафиксированы удары с воздуха по Воронежской области — наконец-то подтвердилась жизненность знаменитой фразы-мема «бомбить Воронеж». Если поражение нефтебазы на окраине города объясняется промахом вагнеровского ЗРК по ударному вертолету, то в районе города Богучар по трассе ВКС вполне намеренно «отработали» фугасными авиабомбами (ФАБами).

Правда, никакого существенного эффекта на движение колонн мятежников бомбардировка с воздуха не оказала: по подсчетам OSINT-проекта Oryx, удалось уничтожить один бронеавтомобиль и два пикапа и грузовика (всего в походе на Москву, по некоторым данным, принимали участие до 1000 единиц техники). По одному из видео (осторожно, шокирующие кадры) можно подтвердить двоих погибших в рядах ЧВК в результате ударов. Кроме того, пострадали пять мирных жителей.

Колонну с войсковым ПВО очень трудно остановить

Вагнеровцы показали мастер-класс марша по шоссейным автодорогам механизированными колоннами в условиях противодействия с воздуха (пусть и весьма ограниченного). Всего за сутки они сбили как минимум шесть вертолетов и самолет — воздушный пункт управления Ил-22.

В их пользу сработало и то, что наемники двигались в потоке с гражданскими машинами и сами передвигались на грузовиках и неидентифицируемых легковых автомобилях. Таким образом, в условиях дефицита высокоточного управляемого вооружения авиация могла только наносить удары ФАБами с заведомо большими жертвами среди мирного населения, а на земле не нашлось верных Кремлю подразделений, обладающих сопоставимым набором сил и средств.

Парадоксальным образом стремительное продвижение колонн вагнеровцев по России, вероятно, во многом отвечало представлениям российского военно-политического руководства. Правда, вместо «Киева за три дня» у наемников Пригожина едва не получилась операция «Москва за один день».

Частная военная компания Вагнера оказалась вовсе не частной

Владимир Путин провел 27 июня в Кремле встречу с военнослужащими Минобороны и рассказал невероятно много любопытного о финансах ЧВК Вагнера. В частности, выяснилось, что деятельность этой якобы «частной военной компании» во время войны против Украины полностью обеспечивалась из бюджета. По словам Путина, с мая 2022 года по май 2023 года на денежное довольствие вагнеровцев и стимулирующие выплаты (по всей видимости, имеются в виду премии за уничтоженную технику противника) было выплачено более 86 млрд рублей. Страховые выплаты за тот же период составили свыше 110 млрд рублей. Таким образом, за год боевых действий в Украине ЧВК Вагнера обошлась российским налогоплательщикам почти в 200 млрд рублей, и это без учета снабжения вооружениями, военной техникой и боеприпасами, которое, как известно, лежало на плечах Минобороны.

За год боевых действий в Украине ЧВК Вагнера обошлась российским налогоплательщикам почти в 200 млрд рублей

Сверх того, компания Пригожина «Конкорд» за это время заработала на госконтрактах по поставкам продуктов «Военторгу» и организации питания в армии 80 млрд рублей, и Путин, рассказывая об этом, выразил трогательную надежду, что «в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше».

Совершенно непонятно, как именно из государственной казны финансировалось абсолютно незаконное вооруженное формирование. Более того, сам Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК Вагнера всегда принципиально использовала исключительно наличные деньги, и когда они работали в Африке, Украине, «кошмарили Америку», то «всех устраивали наличные». Получается, Путин признался в существовании официального механизма «обнала» бюджетных средств.

Слово президента в России выше закона

Не самое сенсационное открытие на 24-м году правления Путина, но все же весьма показательное и в чем-то даже обескураживающее. В обращении утром 24 июня президент России грозил всем, «кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов», неминуемым наказанием и ответом «перед законом и народом».

А всего через пару дней он уже выражал благодарность солдатам и командирам ЧВК Вагнера, которые «одумались» и «остановились у последней черты». Также Путин подтвердил, что дал обещание не преследовать участников мятежа, предоставив им выбор: заключить контракт с Минобороны, отправиться домой к родным и близким либо «уйти в Беларусь».

Выполняя обещание национального лидера, ФСБ закрыла уголовное дело по факту вооруженного мятежа, поскольку участники событий «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления». Но, с точки зрения действующих норм права, «вооруженный мятеж» относится к так называемым «формальным» составам преступления. Они считаются оконченными с момента совершения определенных действий — не важно, наступили ли при этом какие-либо последствия. Таким образом, указанное основание — «участники вооруженного мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершения преступления» — не предусмотрено российским законодательством.

В связи с этим обычно словоохотливая пропагандистка Маргарита Симоньян, предусмотрительно сохранявшая молчание все то время, пока продолжалась активная фаза мятежа, выдала великолепное обоснование условности юридических норм в России:

Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом.

Российских военных можно безнаказанно убивать (но не всем)

Евгений Пригожин утверждает, что за время мятежа наемники ЧВК Вагнера не убили ни одного солдата на земле. Это важная оговорка, поскольку только на сбитом Ил-22 находилось не меньше 8 человек. Также достоверно установлена гибель как минимум трех человек из состава экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8МТПР. Помимо этого, появлялась информация о как минимум двух убитых пограничниках, но формально они не военнослужащие, поскольку Пограничная служба входит в состав ФСБ.

Владимир Путин несколько раз говорил о мужестве и героизме летчиков, спасших «Россию от трагических разрушительных последствий» (хотя в чем заключался героизм экипажей самолета Ил-22 и вертолетов, не несущих никаких вооружений, до конца непонятно), объявлял в их честь минуту молчания, но так и не удосужился сообщить лично или через Минобороны, кто именно и при каких обстоятельствах погиб. Более того, до сих пор неизвестно, кто будет отвечать за убитых на территории России военнослужащих, если уголовное дело о мятеже прекращено, а дело по факту убийства летчиков, вероятно, даже не возбуждалось.

ГРУ работает с ЧВК Вагнера с 2014 года

Об этом было известно и ранее из журналистских расследований, но теперь факт сотрудничества ГРУ (так обычно называют Главное управление Генштаба ВС РФ) с незаконным вооруженным формированием ЧВК Вагнера официально подтвержден устами первого заместителя начальника структуры, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В видеообращении, призванном остановить колонны вагнеровцев, он заявил, что выполнял вместе с ними «боевые задачи» с момента создания компании, в 2014–2016 годах.

Здесь стоит напомнить, что еще в феврале 2022 года Путин отрицал всякую причастность российского государства к ЧВК Вагнера, а в мае того же года министр иностранных дел Лавров уверял журналистов, что разговоры о присутствии бойцов компании в Украине призваны отвлечь внимание мировой общественности от отправки туда западных наемников.

Минобороны РФ прячет трупы убитых солдат

В одном из самых первых голосовых сообщений, опубликованных в начале мятежа, Евгений Пригожин рассказал, что по распоряжению Сергея Шойгу в моргах Ростова-на-Дону спрятали две тысячи тел, чтобы скрыть масштаб потерь среди российских военных в ходе текущего контрнаступления ВСУ.

Уже из захваченного штаба Южного военного округа Пригожин поведал о «санитарных потерях» до тысячи человек в день (хотя и неверно зачислил в эту категорию не только раненых, больных, контуженных, но и убитых, без вести пропавших и «отказников») и о том, что в документах, подаваемых «наверх», количество погибших солдат занижается в 3–4 раза. Никто из представителей Минобороны до сих пор не прокомментировал и не опроверг сделанные заявления.

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