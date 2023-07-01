Российского туриста «спустили на землю» в Беларуси 15 1.07.2023, 13:27

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Россиянин расстроился и назвал три причины не ехать в нашу страну.

Путешественники из самых разных стран приезжают к нам на отдых, особенно летом. И не у всех такие трипы оставляют положительные впечатления.

Оценивая Беларусь, блогер Дзен-канала «Мои любимые путешествия» ссылалась на «одного друга», который съездил в командировку и поделился впечатлениями.

Сначала этот друг отметил всем известные плюсы: чистоту, безопасность, вкусные продукты. Но нашлось и несколько «но».

Огромные штрафы

Не все знают, что в России не считается нарушением превышение скоростного движения в пределах 20 км/ч. И тех, кто приезжает на машине, порой шокируют белорусские штрафы, ведь у нас допустимый предел – 10 км/ч.

«Неприятно удивили огромные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Беларуси нет льготного периода для оплаты штрафов (на самом деле есть – ред.). Причем сотрудники дорожной инспекции не идут на уступки по снижению суммы оплаты», – негодует путешественник.

Трудности с мобильной связью

Здесь у туриста проблема была вовсе не в том, что где-то плохо «ловил» смартфон.

«На время командировки приятель хотел купить белорусскую карту для мобильной связи. Был неприятно удивлен небольшим количеством предложений тарифов для нерезидентов страны. Для местных жителей предлагается много выгодных вариантов. Россияне лишены возможности выбора экономного тарифа. Цена мобильной связи для клиентов из России гораздо выше, чем для белорусов», – говорит россиянин.

Дорогая коммуналка

Выяснилась и истинная причина командировки – приезжий из РФ хотел купить в Беларуси квартиру, но не срослось.

«Узнав подробности об оплате коммунальных услуг, отказался от первоначальных планов. Оказалось, что коммунальные платежи в три раза выше, если в квартире никто не прописан. Эта сумма гораздо больше, чем в России», – отметила блогер.

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