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Невзоров: Путин, как спятивший алхимик, продолжает свой мартышкин труд

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  • 1.07.2023, 13:37
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Невзоров: Путин, как спятивший алхимик, продолжает свой мартышкин труд

Российские города с еще большим восторгом, чем Пригожина, встретили бы ВСУ.

Приказ «убить Пригожина», быть может, и отдан перепуганным Путиным, но исполнять его некому, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— ФСБ начнет планировать ликвидацию «повара» только убедившись в том, что тот мертв.

Чекисты никогда храбростью не отличались.

Да, «контора» снова собрала под своим знаменем всех садистов и палачей страны, но камикадзе среди них нет. ФСБ - трусливая, плохо информированная, но очень чуткая организация. Она уже чует, что из-за кремлевской стены пованивает моргом.

Да, несомненно, пованивает. Но причина совсем не в Пригожине.

Пока никто не решился признать самое важное и кошмарное: восторг населения, сдача городов и областей, тотальное «предательство» - очень слабо связаны с персоной «повара».

Ростов и все прочие города - с еще большим восторгом, чем «поварят» - встретили бы ВСУ.

А уж НАТОвским подразделениям были бы гарантированы овации.

Везде в России публика бы селфилась, ржала, гладила танки и угощала захватчиков газировкой.

«Ростовские» восторги народа были адресованы не конкретно Пригожину, а «ломателю» осточертевшего режима.

Ослепленный своими галлюцинациями Путин не видит этого и не чувствует.

Он, как спятивший алхимик, так и не добывший золота из дерьма ящерицы - продолжает нагнетать в перегонном кубе давление и повышать градусы.

Мартышкин труд. Кровавый, патологичный, но «мартышкин».

Страна, из страха перед умалишенным диктатором, пока еще ломает комедию патриотизма.

Но она легко и с восторгом примет любого «освободителя», который избавит ее и от страха и от путина.

Да, есть категория обезумевших дегенератов, которые искренне исповедуют путинизм. Их много, они создадут определенные проблемы, они станут причиной кровищи, бед и катастрофы.

Но это - отдельная история.

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