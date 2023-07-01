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Что происходит с «кожаными» смартфонами спустя месяцы: впечатляющие кадры

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  • 1.07.2023, 13:41
  • 5,412
Что происходит с «кожаными» смартфонами спустя месяцы: впечатляющие кадры

Неожиданный тренд появился на рынке пару лет назад.

Несколько лет назад на рынке смартфонов появился неожиданный тренд – производители гаджетов начали выпускать устройства с отделкой, имитирующей кожу. Такой дизайн выглядел оригинально и новаторски, но только первое время.

Китайский блог WHYLAB поделился подборкой фотографий о том, как выглядят «кожаные» смартфоны спустя несколько месяцев после покупки. Помимо моделей 2021 или 2022 годов выпуска здесь можно встретить совершенно новые аппараты, например, realme 11 Pro+, который вышел полтора месяца назад.

К экокоже, которой обтягивают смартфоны китайские производители, нет почти никаких вопросов – он выглядит стильно и приятен на ощупь. Кожа более устойчива к царапинам по сравнению со стеклом и лучше справляется с падениями с большой высоты, чем пластик.

Однако нельзя противостоять природе и законам физики: со временем кожаное покрытие изнашивается, появляются потертости и изломы. К слову, все это характерно и для других предметов, сделанных из этого материала.

У некоторых смартфонов кожаное покрытие может и вовсе отслоиться и оторваться. Вероятно, это происходит из-за плохого качества клея, физических воздействий и естественного нагрева смартфона во время работы.

К счастью, на работоспособность смартфона это никак не влияет, но выглядит крайне неэстетично. Как вариант: можно использовать чехол, чтобы скрыть эту проблему.

Стоит отметить, что многие производители предоставляют выбор покупателям: линейки смартфонов выходят с вариантами из стекла и экокожи. Однако так поступают не все. Например, камерофон Xiaomi 13 Ultra, стоимостью почти 1500 евро, доступен в разных цветах, но все версии изготовлены из экокожи. Альтернативных вариантов нет.

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