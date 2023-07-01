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В Беларуси резко выросло отрицательное сальдо внешней торговли товарами

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  • 1.07.2023, 14:02
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В Беларуси резко выросло отрицательное сальдо внешней торговли товарами

Бюджет остался без притока валюты?

В Беларуси ускорился рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами. В январе-апреле этого года год к году было, по уточненным данным Белстата, минус 1 млрд 60 млн долларов. А за январь-май уже минус 1 млрд 354 млн долларов, передает «Белсат».

По сравнению с пятью месяцами 2022 года отрицательное сальдо торговли товарами выросло в пять раз (тогда было минус 249 млн долларов).

Больше всего белорусских товаров поставляется в страны СНГ (вероятно, в основном в Россию): 11 млрд 173 млн долларов из общего экспорта в 16 млрд 88 млн долларов. Это почти 70%. Напомним, что до событий 2020 года власти ставили задачу уменьшить зависимость от России и распределить экспортные потоки в пропорции 30:30:30, имея в виду Россию, страны ЕС и остальной мир. Что примечательно, задача это выполнялась. Так в начале 2019 года пропорция выглядела следующим образом: 40:30:30. Сейчас все эти результаты уничтожены.

Импорт же распределился примерно поровну: 9 млрд 222 млн – из стран СНГ, 8 млрд 221 млн долларов – из других государств.

По сравнению с прошлогодним январем-маем существенно вырос импорт из стран за пределами СНГ, сальдо в торговле с ними с положительного стало отрицательным. Сальдо со странами СНГ, наоборот, из минуса вышло в плюс.

Как ранее сообщал Нацбанк, в январе-апреле этого года сальдо внешней торговли с учетом товаров и услуг год к году было еще положительным: 203 млн долларов. Сохранился ли приток валюты в Беларусь, пока не известно: все зависит от торговли услугами, а информация об этом появится чуть позже.

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