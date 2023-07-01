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Российские пропагандисты начали «сливать» Пригожина

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  • 1.07.2023, 14:11
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Российские пропагандисты начали «сливать» Пригожина

На российском Первом канале вышел специальный сюжет.

На российском Первом канале спустя неделю после начала мятежа Евгения Пригожина решили назвать «мифом» высокую эффективность бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе вторжения в Украину.

В сюжете канала сказано, что ВС РФ взяли Мариуполь за 71 день, а «вагнеровцам» на взятие Бахмута понадобилось 224 дня.

В эфире Первого канала поставили под сомнение эффективность ЧВК Вагнера и назвали Бахмут «не самым важным с точки зрения фронта» городом

Первый город называют «одним из важнейших центров украинской металлургии», из которого «восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон с считавшийся неприступной «Азовсталью» и крайне мотивированным батальоном «Азов». Отмечается, что население города составляло 425 тысяч человек.

В сюжете перечисляются подразделения российской армии, участвовавшие в битве за Мариуполь, среди которых нет ЧВК «Вагнера». Также диктор отмечает, что город был захвачен за 71 день.

А вот «не самый важный с точки зрения всего фронта Махмут» с населением 72 тысячи человек «вагнеровцы» захватывали 224 дня.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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