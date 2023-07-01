Российские пропагандисты начали «сливать» Пригожина 4 1.07.2023, 14:11

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На российском Первом канале вышел специальный сюжет.

На российском Первом канале спустя неделю после начала мятежа Евгения Пригожина решили назвать «мифом» высокую эффективность бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе вторжения в Украину.

В сюжете канала сказано, что ВС РФ взяли Мариуполь за 71 день, а «вагнеровцам» на взятие Бахмута понадобилось 224 дня.

В эфире Первого канала поставили под сомнение эффективность ЧВК Вагнера и назвали Бахмут «не самым важным с точки зрения фронта» городом

Первый город называют «одним из важнейших центров украинской металлургии», из которого «восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон с считавшийся неприступной «Азовсталью» и крайне мотивированным батальоном «Азов». Отмечается, что население города составляло 425 тысяч человек.

В сюжете перечисляются подразделения российской армии, участвовавшие в битве за Мариуполь, среди которых нет ЧВК «Вагнера». Также диктор отмечает, что город был захвачен за 71 день.

А вот «не самый важный с точки зрения всего фронта Махмут» с населением 72 тысячи человек «вагнеровцы» захватывали 224 дня.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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