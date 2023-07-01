Дроны на Ле Бурже 1 1.07.2023, 14:20

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Европа переживает бум военных беспилотников.

Война в Украине изменила европейский взгляд на применение беспилотников, ускорив работы в области создания военных дронов. На завершившемся авиасалоне во французском Ле Бурже, который проходил в конце июня, БПЛА были одной из главных тем, сообщает ВВС.

Прежде всего это касается крупных беспилотников класса MALE, что расшифровывается как «medium altitude, long endurance» («средневысотный с большой продолжительностью полета»).

Такие дроны, возможно, менее заметны, чем небольшие тактические беспилотники, о которых довольно много говорят в контексте войны в Украине и кадры с которых публикуют в соцсетях, но, судя по экспозиции на Ле Бурже, именно этот класс дронов сейчас переживает настоящий бум.

Летательные аппараты MALE бывают самых разных размеров, но их объединяют задачи, для которых их создают.

В первую очередь, они предназначены для сбора информации, наблюдения, целеуказания и разведки. Такие аппараты часто бывают довольно крупными, что позволяет им также нести вооружение и наносить удары по наземным целям.

В начале российского вторжения в Украину, а также в ходе военного конфликта в Карабахе в интернете появлялось много роликов, снятых камерами одного из самых известных дронов класса MALE — турецкого беспилотника Bayraktar TB2.

Однако такие аппараты слишком уязвимы для средств противовоздушной обороны, и поэтому их ударные возможности используются чаще против вооруженных формирований, которые не способны активно бороться с воздушными целями.

Поэтому довольно быстро ВСУ перестали использовать TB2 для нанесения ударов, и эти дроны стали заниматься разведкой вне зоны действия ПВО, благо их аппаратура позволяет вести наблюдение с большого расстояния.

Европа (как и Россия) оказалась в этой области в числе догоняющих, но теперь, судя по количеству новых разработок на Ле Бурже, она готовится, как минимум, сравняться с лидерами.

Хотя характеристики представленных европейских проектов во многом схожи, на самом деле они конкурируют не столько между собой, сколько с американским MQ-9 Reaper — созданным на базе Predator аппаратом, который производится уже более 20 лет и состоит на вооружении во Франции, Испании, Великобритании, Польше и Италии.

Однако потребность в таких аппаратах только возрастает, и в будущем рынка, скорее всего, хватит на всех.

Россия также разрабатывает дроны такого класса, однако в авиасалоне Ле Бурже участия не принимала. Российский дрон «Орион» компании «Кронштадт» участвует в войне с Украиной. Про его характеристики известно немного: он способен вести разведку и наблюдение, а также применять боеприпасы.

Французский Aarok

Одной из несомненных звезд парижского авиасалона в 2023 году стал большой беспилотник Aarok ранее малоизвестной французской компании Turgis & Gaillard.

Это довольно крупный аппарат с размахом крыла более 20 метров и впечатляющей полезной нагрузкой в 2,7 тонны. Это очень большой показатель, который примерно соответствует нагрузке, например, истребителя МиГ-29 базовой модификации.

Впрочем, характеристики этого беспилотника пока только заявлены. Представители Turgis & Gaillard рассказали Би-би-си, что свой первый полет этот дрон должен выполнить до конца 2023 года.

Поэтому многие из его возможностей пока даже не объявляются публично, например, потолок. Другие, такие как продолжительность полета в сутки, объявлены приблизительно — от 24 до 30 часов.

Компания объявила, что это будет первый европейский дрон класса MALE, но на самом деле в Европе уже есть другие проекты, которые находятся на более поздних стадиях разработки. Тем не менее, если Aarok будет доведен до серийного производства с заявленными характеристиками, то он может быть весьма востребован на рынке.

Говорить о каких-то боевых характеристиках тоже пока рано, поскольку в настоящее время компания тестирует не столько оборудование и вооружения, сколько сам планер.

Но на экспозиции в Ле Бурже перед беспилотником на отдельной стойке была представлена в качестве примера электрооптическая система компании Safran, оснащенная различными датчиками, которые позволяют вести разведку, наблюдение и лазерное целеуказание на большой высоте. Эти датчики объединены в один блок, который устанавливают в нижней части летательного аппарата.

Turgis & Gaillard — частная компания, которая на рынке противостоит большим авиастроительным компаниям и даже консорциумам. Однако недооценивать такие предприятия не стоит, достаточно вспомнить турецкую компанию Baykar и ее успешный проект Bayraktar.

Всем миром

Еще один европейский проект на Ле Бурже представил как раз германо-франко-итальяно-испанский консорциум, в который вошли такие гиганты, как Airbus, Dassault Aviation и Leonardo. Их беспилотник называется Eurodrone и на авиасалон они привезли его прототип.

Это еще более крупный аппарат с размахом крыла в 30 метров и полезной нагрузкой в 2,3 тонны.

Этот двухмоторный беспилотник, как говорится на сайте производителей, сможет держаться в воздухе до 40 часов на максимальной высоте 13 километров.

Первый полет он совершит позднее, чем Aarok, — в 2027 году, а серийное производство планируется начать спустя два года. Впрочем, как это случается в авиационных программах, сроки могут сдвинуться «вправо» и в реальности испытания и производство могут начаться позднее.

Как утверждают производители, у них должен получиться довольно тихий аппарат, который не будет уступать в скорости конкурентам.

Эти два аппарата вполне могут составить конкуренцию MQ-9 Reaper, который может поднимать на высоту до 15 километров 1,7 тонны полезной нагрузки и держаться в воздухе до 27 часов.

Но кроме них в Европе продолжают разрабатывать и другие, менее крупные беспилотные аппараты класса MALE. Они также были представлены на Ле Бурже.

Falco Xplorer - вооружен и опасен

Италия c начала 2010-х годов пытается закрепиться на рынке средневысотных дронов. Компания Piaggio выпустила довольно необычный дрон P.1HH HammerHead, просто переделав бизнес-самолет в военный беспилотник. Однако до крупной серии дело не дошло.

Теперь уже другая итальянская компания — Leonardo — привезла на авиасалон беспилотник Falco Xplorer.

Как и HammerHead, этот аппарат был изначально разработан для мирных целей, правда, в отличие от самолета Piaggio, он никогда не был пассажирским, а сразу строился как дрон. Правда, назначение этого БПЛА — наблюдение с воздуха — вполне можно считать двойным.

Их уже выпущено более 60 единиц, так что новинкой этот дрон назвать трудно. Но на авиасалон в Ле Бурже Leonardo привезла не просто военную версию этого аппарата, а вооруженную британской ракетой Brimstone. Эти ракеты стоят на вооружении украинской армии, которая использует их против российских войск.

Как отмечает в своем репортаже с авиасалона издание Defense News, этот проект идет вразрез с итальянской традицией воздерживаться от вооружения дронов, отдавая предпочтение чисто разведывательным функциям.

По мнению автора материала, этот аппарат, который планируется вывести на рынок в 2025 году, будет интересен не столько итальянцам, сколько другим странам — в первую очередь тем, которые используют ракеты Brimstone. Среди них, кроме Великобритании, — Саудовская Аравия, Катар, Германия и с недавних пор Украина.

Рынок дронов

В мире происходит настоящий бум средневысотных долголетающих беспилотников, и на Ле Бурже, кроме этих проектов, были представлены уже существующие аппараты.

Например, Safran Patroller, который в ближайшем будущем начнет поступать на вооружение французской армии. Это сравнительно небольшой аппарат с полезной нагрузкой в 210 килограммов и продолжительностью полета в 15 часов на максимальной высоте в четыре километра.

Его характеристики отличаются от более крупных дронов, которые создаются в Европе, но он тоже принадлежит к классу MALE и тоже способен нести не только разведывательное оборудование, но и вооружения.

Турецкая государственная компания TUSAŞ [Турецкая авиационная и космическая промышленность — TAI] представила на Ле Бурже сразу два БПЛА, которые, как рассказал ее представитель, отличаются от известного Bayraktar большими размерами и назначением.

Один из них — Anka 1 — совершил свой первый полет еще в 2010 году, и поставляется на экспорт в несколько стран, включая Казахстан, Алжир, Малайзию. Хотя этот аппарат и крупнее «Байрактара», его характеристики можно считать средними — потолок (максимальная высота полета) в девять километров, а масса полезной нагрузки всего 200 килограммов.

Второй турецкий дрон на выставке — Aksungur — более крупный, с потолком в 12 километров, продолжительностью полета 12 часов и полезной нагрузкой в 250 килограммов.

TAI показала на авиасалоне свой третий, еще более крупный дрон, правда, только в виде масштабной модели. Однако, по словам представителей компании, он совершит первый полет в самое ближайшее время. Судя по его очертаниям, он будет построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Как и частная компания Baykar, крупная государственная корпорация TAI вкладывает большие средства в разработку беспилотников класса MALE. Турция вместе с другими странами, такими как США и Израиль, остается одним из мировых лидеров в производстве таких дронов.

Однако, судя по экспонатам на Ле Бурже, европейские страны, имеющие давние авиастроительные традиции, могут довольно быстро сократить отставание.

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