Скандальный закон против белорусских предпринимателей застрял в «палатке» 1 1.07.2023, 14:40

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Что теперь ждет ИП?

Нашумевший законопроект с изменениями для индивидуальных предпринимателей «застрял» в «парламенте». Его принятие отложено на осеннюю сессию, рассказал Officelife «депутат» Анатолий Насеня.

О каком законопроекте речь

Чиновники хотят урезать список видов деятельности для ИП и пересмотреть его для самозанятых. Предприниматели, деятельность которых не попадает в сокращенный перечень, будут вынуждены или закрыться, или открыть юрлицо. Ранее появился проект со списком видов деятельности, которыми, как ожидается, смогут продолжить заниматься ИП. В нем не оказалось, к примеру, оптовой торговли, туристических услуг и многих других. Позже чиновники пообещали снова пересмотреть этот перечень.

Ранее планировалось, что изменения для ИП введут с 1 июля этого года, однако документ «застрял» в «парламенте». «Депутаты», хоть и раскритиковали законопроект, но приняли его в первом чтении, а до второго он еще не дошел.

Почему перенесли утверждение документа

По словам Анатолия Насени, правительство поручало ускорить рассмотрение законопроекта, внести актуальные поправки в него до 27 июня и к этому же сроку подготовить список видов деятельности, разрешенных для ИП. Однако в силу того, что от госорганов поступило очень много предложений по совершенствованию законопроекта, пришлось перенести его принятие на осень.

«Депутаты» настаивают на пакетном принятии законопроекта вместе со списком видов деятельности.

«В любом случае, если в сентябре принимаем закон, то и он, и список видов деятельности вступит в силу не ранее 1 января 2024 года», — прогнозирует Насеня.

Пока закон не принят, нет оснований для принятия списка видов деятельности, разрешенных для ИП, объясняет «депутат».

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