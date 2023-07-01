Только один человек: Подоляк ответил, кто выиграл от мятежа Пригожина 1 1.07.2023, 15:02

У Кремля и российских спецслужб не оказалось кандидатуры «переходного гаранта».

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не был самостоятельным игроком в несостоявшемся вооруженном мятеже в РФ 24 июня, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Однако его неконтролируемость на определенном этапе ввергла кремлевские элиты в панику.

«За ним стоят специальные службы, которые попробовали реваншировать за то, что с ними сделал в 2002-м субъект Путин. То есть, он поставил на свои родные службы, ФСБ... А кто проиграл в эти годы?... ГРУ - как версия возможна, но она неполная. Поскольку Пригожин уже не являлся контролируемым субъектом. Для Пригожина резко увеличились риски, в том числе, личного физического обнуления, потери контроля над активом ЧВК «Вагнер», - рассказал Подоляк.

Чтобы как-то удержаться, Пригожин фальстартовал, считает он. «Единственный человек, который пытался удержать ситуацию под контролем, был как раз Патрушев (секретарь Совета Совбеза РФ - ред.). Но Патрушев сегодня тоже существенно потерял репутацию, потому что он не является консенсусной фигурой для представителей многих других элитных групп», - объяснил советник главы ОП.

По словам Подоляка, в ходе переворота у Кремля и российских спецслужб не оказалось кандидатуры «переходного гаранта».

Тем не менее Подоляк уверен, что это только начало «смуты» в России. «Больше всех сейчас выиграл Шойгу. Обнулить его сейчас Путин не может, а сам Шойгу полностью зависит от Путина. Сколько Путин будет президентом - столько Шойгу может чувствовать себя в безопасности. Затем у него будет очень мало шансов остаться даже физически», - высказался Подоляк.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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