закрыть
1 июля 2023, суббота, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Буду так ходить до самой победы»

4
  • 1.07.2023, 15:20
  • 4,904
«Буду так ходить до самой победы»

Белоруска три года почти все время носит только бело-красно-белую одежду.

Лину Габт (это псевдоним) белорусы называют «берлинской бабушкой». В Германии женщина живет уже 42 года. В 2020-м Лина в знак поддержки белорусов покрасила волосы в бело-красно-белые оттенки и уже три года всегда носит одежду цветов белорусского исторического флага. Она рассказала «Нашай Ніве», как окружение реагировало на ее новый образ и какова жизнь пенсионера в Германии (в ней есть место и путешествиям в Ниццу).

«Буду так ходить до самой победы»

Лина Габт родилась в России, в городе Омске. Когда ей было 10 лет, семья переехала жить в Жодино.

В 1981-м, в свои 26, Лина переехала в ГДР, к мужу.

«Беларусь мне дорога. Смотришь, что там делается — как хватают людей на улице, отбирают флаг у Нины Багинской, бьют людей, — как помочь? Никак. Тогда решила, что буду так одеваться, у меня такой флаг никто не отнимет.

Пошла в парикмахерскую, покрасила часть волос в красный цвет. Меня тогда еще в парикмахерской спросили, почему так, я объяснила, молодой человек ответил: «Респект». Также тогда сделала татуировку (у Лины на руке символы протестного движения — НН).

Сама не знаю, как пережить эти сложные времена. Думала, что мы скоро победим. Время проходит, а с каждым днем все хуже. Руки опускаются. Знать, что такое зло царит над добром, очень трудно», — рассказывает она.

По словам Лины, окружение очень хорошо отнеслось к ее новому образу — как молодежь, так и люди ее возраста (женщине 69 лет).

«Даже молодые парни обращают внимание, в магазине продавец сказал, что красиво, — говорит она. — Это приятно. В таком положении нужно указывать, откуда ты.

Думала, что меня поддержит молодежь, покрасит кто-то тоже так волосы, но нет. Хотя в Вильнюсе встретила пару одну, молодой человек тоже сейчас хочет себе такую прическу сделать. Но у него очень черные волосы, у меня же седые. Нужно сначала осветлять, чтобы красный получился ярким.

Удовольствие это дорогое, стоит сделать такую прическу 50 евро, но я решила, что буду так ходить до самой победы. А в целом цель у меня была такая: что скоро победим, вернусь в Минск к друзьям, а потом пойду в парикмахерскую и побреюсь, отращу свои седые. Но мне сейчас так понравилось, что я, наверное, даже после победы буду носить».

Летом женщина носит только бело-красно-белую одежду, а на зиму есть вещи и других цветов.

«Зимой не так часто выхожу, но пальто тоже есть красное и белое, — рассказывает она.

— Еще я дома сделала небольшой музей с артефактами белорусской революции: есть картина от Ольги Якубовской, картина от Натальи Бордак, куклы, одну из них сделала актриса Зоя Белохвостик. В Вильнюсе сейчас приобрела книгу Кастуся Северинца, еду в Тавраге, хочу там зайти в библиотеку, посмотреть, где он жил. Последний год он очень скучал по Тавраге, хотел туда попасть. Сделаю это за него я».

Время от времени Лина покупает новые бело-красные-белые вещи в свой гардероб.

«У меня белое и красное платья есть, они одинаковые, стоили 50 евро каждое, обычно примерно столько и трачу на одну вещь, — говорит она. — В Вильнюсе тоже сейчас увидела платье изо льна, стоило 100 евро, тоже купила, хотя не собиралась. Когда работала в школе, ходила в черном. Кажется, он делает женщину изящной, но влюбилась в красный и белый.

Украшения мне делают разные белорусские художники, мастерицы».

«Я космополитка»

Переехала в город Штраусберг Лина в 1981-м. Она влюбилась в немца и вышла за него замуж.

«Познакомилась с ним, еще когда нам было по 14 лет, он тогда приехал в Беларусь по обмену, на следующий год я поехала в ГДР. Потом долго переписывались, а потом поженились в 1980-м.

9 месяцев нужно было ждать, чтобы собрать все документы и выехать. Но, конечно, в то время уже было легче с этим, чем в те же 1960-е», — говорит она.

В Германии Лина родила троих детей — у нее два сына и дочь. Сначала женщина работала в яслях, потом — учительницей иностранных языков в школе, преподавала французский, русский, немецкий (в Минске она окончила институт иностранных языков). Муж Лины в то время был офицером национальной народной армии ГДР.

«Ехать не боялась. Я знала его, семью. Я такой самостоятельный человек, было все равно, где жить. В Советском Союзе люди, например, женились в Москве, а ехали жить во Владивосток. Ездили туда-сюда», — рассказывает она.

Последний раз в Беларуси Лина была в 2019-м. Заезжала она туда перед путешествием в Японию.

«Моя мать была строителем, и половина Жодино была построена под ее руководством.

Для нас Беларусь была зарубежной страной, так как даже люди разговаривали иначе. Первое время не понимала, что мне говорят. Подходит мальчик, говорит: «Дасі мне яблык?» Белорусский никогда не изучала. Сейчас разговариваю, потому что я с языками дружу, знаю уже несколько, так как же не разговаривать на белорусском?» — объясняет она.

Лина — космополитка. Она не определяет себя исключительно как белоруску, русскую или немку.

«Когда я с белорусами, — я белоруска. Если с русскими — русская, если с немцами — немка, с французами — француженка. Когда была в Японии, чувствовала себя японкой. По всему миру нахожу друзей.

В Японии семья, в которой жила, разговаривала на английском и японском, этих языков я не знаю, но все равно мы как-то общались.

Я имею уже 30 лет немецкое гражданство. Просто знаю, что Германия, если вдруг будет нужно, станет меня защищать. У меня здесь и дети, и внуки, здесь и умирать собираюсь», — говорит она.

«Последние три года путешествую в бело-красно-белом наряде»

Когда была жива мать Лины, она каждый год ездила в Жодино навещать ее. Когда ее не стало, женщина начала больше путешествовать по миру.

«За последние шесть лет я была в 26 странах. Везде чувствую себя хорошо. Езжу одна, никаких организованных путешествий мне не надо, сама планирую. А сейчас это очень просто — купить билеты, выбрать место, где остановиться. Чаще всего на самолете либо поезде перемещаюсь. И последние три года я путешествую в бело-красно-белом наряде.

Когда отдыхала в Ницце, там еще на плечи набрасывала себе флаг. Белорусы подходили, фотографировались со мной.

Иду по Берлину, люди останавливаются, говорят, что красиво, и тогда я им рассказываю о Беларуси и последних новостях из страны. Где-то двадцать минут идет разговор, обычно лица моих собеседников становятся серьезными, говорю, чтобы они рассказывали об этом дальше.

Также ходила наблюдать, как проходят выборы в Германии. Оказалось, что любой с улицы может прийти и стать наблюдателем, для этого ничего не нужно. Пришла, села и смотрела, как проходят выборы.

В следующий раз хочу пойти посидеть в комиссии. Но там не как в Беларуси, где большинство в комиссии — учителя с начесами. На подсчет голосов мне, кстати, тоже разрешили прийти, стоять и смотреть», — делится Лина.

«Моя пенсия составляет 1 500 евро»

В Беларуси у Лины самые близкие родственники уже умерли.

«Осталась дочь брата, его жена, внучка, правнуки, — говорит женщина. — В Омске уже давно никого нет. Два двоюродных брата на Урале, под Екатеринбургом, двоюродная сестра в Петербурге.

С ними не общаюсь, потому что они путинисты. Пыталась им рассказать, что происходит на самом деле. Двоюродная сестра интересовалась, что в Беларуси, какое-то время слушала мои рассказы, а потом я ей сказала, что так и в России пойдут против Путина. «Не трогай нашего Путина, он самый лучший», — ответила она, бросила трубку и больше со мной не разговаривала».

Сейчас Лина живет в Берлине, туда она переехала в 2000-м, после того как развелась с мужем.

Женщина на пенсии, вышла на нее в 66 лет.

«У меня немножко ниже пенсия, с учетом, что она для учительницы, так как был такой момент, что я несколько лет не работала, получала пособие по безработице. Это и повлияло.

Получаю сейчас 1 500 евро. Аренда квартиры у меня небольшая для Берлина. Мне хватает этих денег на жизнь, путешествия и помощь людям в Беларуси.

Сейчас во время путешествия в Вильнюс я тоже делаю донаты определенным людям. Есть, например, подруга в Минске, которая на «химии», тоже ее поддерживаю», — рассказывает она.

Когда Лина работала учительницей, зарплата ее составляла 2 700 евро.

«На это можно хорошо жить, тогда я больше путешествовала, сейчас не так, надо откладывать, — делится она. — Есть пенсионеры, которые получают 500—600 евро, а с остальным помогает государство. Если не хватает на жизнь, нужно идти в социальное ведомство, они добавляют деньги к минимуму — 520 евро. Если не хватает денег на оплату квартиры, там есть помощь и на это. Знаю одну женщину, которая сейчас ушла от мужа, ей нужно снимать квартиру отдельно, помогает государство — 400 евро на это выдается.

Но сейчас в Германии не хватает учителей, так я думаю еще год поработать, пока есть силы», — подытоживает женщина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников