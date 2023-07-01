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Как белорусам сделать шенгенскую визу внутри страны

  • 1.07.2023, 15:38
  • 4,032
Как белорусам сделать шенгенскую визу внутри страны

Сложно, дорого, но варианты есть.

Литва ограничила выдачу виз белорусам, Польша выдает гуманитарные визы по индивидуальному запросу, а туристический шенген можно открыть в Испанию или Грецию. «Медиазона» рассказывает, какие визы могут сейчас сделать белорусы в Беларуси.

Туристическая виза

Открыть туристический шенген до 90 дней можно в визовых центрах стран Европы. Польша и Литва по-прежнему не выдают туристические визы. Агентства предлагают белорусам открыть, например, испанский или греческий шенген. В одном из них эта услуга обойдется в 300 рублей. Отдельно оплачивается консульский сбор и услуги визового центра: 35 и 15 евро. Испанскую визу обещают сделать за 14 рабочих дней, греческую — за 45. Срок, на который откроют шенген, зависит от того, были ли у вас такие визы раньше. Туристические визы выдает и Италия — записаться можно через сайт визового центра. Через турфирмы можно получить визу в Венгрию, но при этом необходимо съездить в тур.

Рабочая виза

Рабочая виза, в отличие от туристического шенгена, позволяет находиться в европейской стране продолжительное время. Например, в Беларуси могут сделать польскую рабочую визу с пребыванием на 180 или 365 дней. Со своими документами агентство запишет в визовые центры Беларуси за 350-475 рублей. Отдельно рабочее приглашение один из центров может сделать за 375 рублей. Такое же повторное обойдется в 240 рублей. Если вы планируете сделать фиктивное рабочее приглашение через посредников, при проверке на одной из границ (в том числе внутри ЕС) это может привести к штрафам, выдворению и запрету на въезд в ЕС.

Гуманитарная виза

В 2020 году Литва и Польша начала выдавать гуманитарные визы для белорусов, столкнувшихся с репрессиями и преследованиями со стороны властей. До второй половины 2022 года гуманитарную визу можно было сделать в одном из центров визовых услуг.

В декабре 2022 года Польша приостановила запись на гуманитарные визы через все визовые центры Беларуси. Сейчас, чтобы записаться на подачу документов для гуманитарной визы, необходимо написать письмо в консульство и обосновать причину, по которой такая виза необходима.

В августе 2022 года глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в твитере, что Литва продолжит выдавать гуманитарные визы россиянам и белорусам, подчеркнув, что «солнечные ванны — не гуманитарная причина» для получения визы.

В апреле 2023 года литовский сейм ограничил выдачу виз белорусам. Согласно закону, белорусы не смогут получать литовские визы, кроме случаев, когда заявление подается с помощью министерства иностранных дел Литвы.

Сейчас белорусы не могут подать документы на получение литовской визы, исключения составляют:

— члены семьи граждан Литовской Республики (супруги и дети до 18 лет) и Европейского Союза (супруги, дети до 21 года);

— владельцы удостоверения о литовском происхождении или удостоверения о восстановлении в праве на гражданство Литовской Республики их супругов и несовершеннолетних детей.

Гостевая виза

Гостевую визу могут сделать белорусы, у которых есть знакомые, родные и друзья в Польше с гражданством или постоянным видом на жительство в этой стране. Приглашающей стороне необходимо сделать документ в воеводстве. Отдельно платится сервисный сбор (11 евро). Подробнее о том, как сделать гостевую визу в Польшу можно почитать здесь и здесь.

Беларусы также могут оформить гостевую визу в Германию. Для этого нужно приглашение от гражданина Германии или человека с постоянным видом на жительство в этой стране. Оформляется оно в департаменте по делам иностранцев. Гостевую визу в Германию «под ключ» могут оформить тут. Стоимость одного только приглашения — 400 рублей.

Деловая виза

Виза, предназначенная для бизнесменов. Она позволяет находиться на территории Польши до 90 дней в полугодии. Запись со своим пакетом документов обойдется в 450 рублей плюс консульский и визовый сборы.

Poland Business Harbour

Виза, рассчитанная на IT-специалистов. Она позволяет находится в Польше 365 дней в году. Запись на подачу в визовый центр со своими документами обойдется в 350-450 рублей. Отдельно оплачиваются консульский и визовый сборы, а также приглашение от компании (если его нет).

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