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«Уэнсдей уже купили за 1,5 тысячи долларов, хоть я ее еще доделываю»

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  • 1.07.2023, 15:59
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«Уэнсдей уже купили за 1,5 тысячи долларов, хоть я ее еще доделываю»

Как витебский дизайнер делает и успешно продает кукол-героев известных сериалов.

Журналисты vitebsk.biz заглянули в мастерскую к Татьяне Даниленко — художнице, которая создаёт кукол-героев известных сериалов.

Бэкграунд

Татьяне Даниленко — 38 лет. Родилась в Минске, но переехала в Витебск.

По образованию — программист. Много лет занималась компьютерной графикой.

Шесть лет назад начала создавать портретных кукол — персонажей известных сериалов: «Звёздные войны», «Игра престолов», «Уэнсдей» и других.

Обожает сложные задачи и фильмы ужасов.

Куклы Татьяны Даниленко похожи на героев киновселенных, как две капли воды. Вот на тебя серьёзно смотрит Уэнсдей — уменьшенная копия актрисы Дженны Ортега, сыгравшую эту роль в одноименном сериале. И ты почти веришь, что это не игрушка, а девушка-экстрасенс из американского фильма. А вот суровая повелительница драконов Дейнерис — и это вылитая Эмилия Кларк из «Игры престолов». Свои работы витебская художница продаёт за хорошие деньги в разные страны, одна улетела даже на Гавайи. Зачем взрослой девочке Тане эта «игра» в куклы, сколько труда уходит на их создание, дизайнер рассказала проекту «Імя».

«Кукольников в Беларуси много, но я среди них выделяюсь»

Сколько Таня помнит себя, она всегда рисовала. Дети просили её помочь с ИЗО и черчением. На переменке девочка делала «домашку» за одноклассников — и зарабатывала шоколадки. Рисовать очень нравилось, но выучилась она не на художника, а на программиста. Родные уговорили: мол, это самая востребованная сейчас профессия. Татьяна отработала два года после распределения учителем информатики. Поняла, что ни преподавание, ни программирование — не её призвание, и ушла в дизайн компьютерных игр.

Это приносило деньги. Но хотелось чего-то для души. Так шесть лет назад в жизнь Татьяны пришли куклы.

— В какой-то момент я поняла, что хочу не только создавать плоскую картинку на компьютере, но и то, что можно потрогать. В детстве я не наигралась в куклы. Тогда, в постсоветское время, в 1990-е, игрушки были дорогими и дефицитными. Некоторым подружкам родители привезли из заграницы Барби, а у меня её не было. Я сама шила себе кукол, выпрашивала у мамы нитки для вязания, лоскутки ткани. И получалась уникальная игрушка: в единственном экземпляре, такая была только у меня. Никакая растиражированная Барби не могла с ней сравниться! Меня это очень радовало.

Эксклюзивные работы Татьяна делает и сейчас. Это куклы по известным сериалам, аниме и книгам — и у них поразительное портретное сходство. Это выделяет Даниленко среди других мастеров.

— Кукольников много. Но большинство делает стилизованных кукол — это не конкретные герои из фильмов или литературы, а что-то такое вымышленное, миленькое, со стразиками, в кружевах, их можно поставить как украшение. Знаю также двух-трёх человек, кто делает реальных людей со сходством. Но не встречала никого, кто, как я, создаёт именно кукол, похожих на звёзд из сериалов. Поэтому мои основные заказчики — фанаты киновселенных и аниме, а также коллекционеры, для которых важна детализация образа и точная анатомия лиц.

Недавно Татьяна оставила офисную работу, стала ремесленником и посвящает себя только творчеству.

«Уэнсдей уже купили за 1,5 тысячи долларов, хоть я её ещё доделываю»

— Я делаю реалистичные портретные куклы, потому что это сложно. А я из тех, кто любит сложные задачи. Все герои выбраны неслучайно. В случае с Уэнсдей мне нравятся и актриса, и персонаж. На данный момент эта кукла — моя самая сложная работа, так как у неё полностью подвижное тело. Она может стоять, сидеть, как угодно двигать руками, ногами, головой. Предыдущие куклы были не так подвижны.

Работы Татьяны Даниленко — всегда эксклюзив.

— Я их не тиражирую, не делаю копии, не заготавливаю молды. Даже если герой повторяется, куклы всё равно отличаются друг от друга. Я сделала две Амидалы из «Звёздных войн», но они очень разные. Могу не спать ночь, переделывая то, что меня не устраивает. На количество — быстренько наштамповала и продала — я не работаю.

Дизайнер помнит свою самую первую проданную куклу. Это была главная героиня сказки «Алиса в Стране чудес». Несколько лет назад её купила за 300 долларов девушка из Минска.

Сейчас стилизованных кукол, вроде Алисы, художница продаёт за 500-600 долларов, портретных — от 700 до 1,5 тысячи долларов.

Над одной куклой Татьяна работает 2−3 месяца. Себестоимость в среднем составляет 100 долларов. В ход идут пластик, проволока, кожа, ткани, акриловые краски и т.д. Самые дорогие материалы: пластик для изготовления тела и шерсть козы для создания парика. Мастер покупает их через интернет в других странах. Отдельно считает доставку: её цена зависит от того, куда отправляется работа.

— Мои куклы путешествуют больше, чем я. В Беларуси «живёт» много моих работ, по несколько штук — в России, Германии. Большинство заказчиков — 80% — из США. Одна кукла — балерина в большой пачке — улетела даже на Гавайи.

Покупатели доверяют дизайнеру, а она — им. Например, Уэнсдей уже продана, хоть автор ещё её доделывает.

— Эту девочку купили на третий день, как я выставила её в свой блог в инстаграм. Куклу увидела фанатка сериала «Уэнсдей» из Франции и сразу же мне написала. Я продала ей работу за 1,5 тысячи долларов (плюс доставка — 100 долларов). Уэнсдей готова, вся её одежда снимается. И мне лишь осталось сшить ей пару комплектов нарядов и купить красивую упаковочную коробку.

Заказчица выплачивает мне деньги частями. Когда поступит последний платёж, я отправлю ей куклу. А тем временем дошиваю ей наряды. В какой-то момент поняла, что мне не нравится, как Уэнсдей стоит. Разобрала старое тело, выбросила, собрала новое. Показала фото переделанной куклы француженке. Она: «О, прекрасно! Меня всё устраивает. Вы можете делать с работой всё, считаете нужным. Я вам доверяю». А я про себя думаю: какие у меня классные покупатели!

За шесть лет в своё «кукольное» образование Татьяна вложила около 2 тысяч долларов: в курсы, книги, видеоуроки. Сейчас она уже сама ведёт мастер-классы.

«У куклы должно быть красивым всё. Даже то, что под юбкой»

Вначале дизайнер выбирает персонажа, потом — его фотографии из сериала в разных ракурсах. Распечатывает себе как шпаргалку и кладёт на рабочий стол. Потом берётся за кукольную голову.

— Всегда начинаю с головы, чтобы потом не переделывать всю куклу. Затем рисую тело. И решаю: это будет статичная или подвижная игрушка. Если статичная, еду на стройрынок и покупаю прочные прутья. Самые нежные места у куклы — шея и крепления обуви к подставке. Они могут легко сломаться, если работа плохо запеклась или имеет плохой каркас. Потом леплю ручки. Кстати, я обожаю их делать! Они у моих кукол даже с маникюром. Самое простое — сделать лицо и руки. А самое сложное — придумать тело, чтобы оно меня устраивало анатомически.

Татьянины куклы натуралистичны — у них есть грудь, соски.

— Я люблю делать кукол с анатомическими деталями. Не все меня понимают. Но для меня это не сексуальный подтекст, а показатель профессионализма. Коллекционеры первым делом смотрят на уши, руки куклы и ей под юбку. Если и там всё эстетично — не видно швов, красивое бельё, чулочки — значит, мастер по-настоящему позаботился о своей работе. А уши — это очень мелкая, кропотливая работа, поэтому некоторые делают вместо них «лепёшечки».

Больше всего в куклах витебского мастера поражают глаза. Они настолько живые и выразительные, что кажется, Дейнерис вот-вот моргнёт, а Уэнсдей хотя бы чуточку улыбнётся.

— Ошибка многих кукольников — раскосые глаза. Чтобы взгляд был осмысленный, нужно выбрать, куда кукла смотрит, сделать один глаз ведущим, второй ведомым. Я расписываю глаза акрилом, а каждую ресничку приклеиваю поштучно.

Много работы и с париками. Татьяна раскрывает секреты причёски Дейнерис:

— Волосы этой куклы — шерсть козы. Она такая тонкая, как детские волосики. И передний ряд волос, шириной примерно сантиметр, не приклеен, а вживлён в пластик. Очень сложная техника! На это у меня ушла целая неделя. Но в моих планах — сделать новую куклу и вживить ей волосы на всей голове. Тогда ей можно будет мыть голову, расчёсывать, делать разные причёски.

Если художнице что-то не нравится, она это переделывает. Три раза, пять, десять… И так — пока не останется довольной.

— Рога для Амидалы я вышивала шесть раз. Пальто для Дейнерис шила семь раз. Оно из искусственной замши, отделано узорами в виде чешуи дракона. Эта миниатюрная «чешуя» сделана из шерсти норки, окрашенной в красный цвет. Ботинки из натуральной кожи для Уэнсдей делала девять раз. Друзья шутят: о, ты можешь делать даже обувь, так сшей нам туфли! Я не против: окей, пишите свой размерчик.

«Могла бы создавать реквизит для «ужастиков»

В перерывах между работой над куклами Татьяна делает броши — например, тыква с «зубами» или лимон со стразами.

— Я обожаю фильмы ужасов. И — Хеллоуин! Как-то пришла идея соединить то и другое в брошах. Никто не делал зубастую тыкву — значит, я буду первой. Если бы в Беларуси была развита киноиндустрия, я могла бы создавать реквизит для съёмок «ужастиков»: костюмы, бутафорию.

Мастер всегда радуется, когда её кукла находит новый дом:

— Как-то мне заказали сделать образ реального человека — директора магазина известной сети. Коллеги сделали ему такой подарок на день рождения. Мужчина остался доволен. Кукольный двойник напоминал ему, что нужно отдыхать.

«На работе я работаю, прихожу домой — и там снова работаю», — такие чувства он испытывал, глядя на собственную миниатюру в строгом костюме и с папкой в руке. Прекрасно, когда мои работы украшают интерьер, делают дом более гармоничным. Некоторые заказчики отводят под куклу специальную нишу в стене или шкафу. И она стоит на видном месте, как маленькая статуя. В отзывах мне часто пишут: мол, в детстве не наигрался, хотелось необычную игрушку, а её не было — и вот я закрыл свой гештальт. Поэтому со своими работами я расстаюсь легко. Знаю: она обязательно осчастливит своего владельца.

Дизайнер уже знает, кто будет следующий. Уэнсдей, только повыше ростом и полностью шарнирная. Или Северус Снейп из «Гарри Поттера».

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