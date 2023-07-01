Украинский дрон эффектно уничтожил российский танк Т-62МВ с «антиджавелиновым мангалом» 1 1.07.2023, 16:15

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Российская боевая машина была уничтожена в Донецкой области.

Беспилотный летательный аппарат Pegas+ Вооружённых Сил Украины эффектно уничтожил очередной российский танк Т-62ВМ. На сей раз под удар дрона-камикадзе попал Т-62МВ. Видео атаки опубликовал телеграм-канал «Ескадрон».

Российская боевая машина была уничтожена в Донецкой области. На видео сначала видим, как FPV-дрон влетел в танк, а потом с другого ракурса показан взрыв.

Т-62МВ был оборудован дополнительной защитой, которая получила народное название «мангал». Она представляет собой решётки, наваренные на башню. Иногда сверху накидывают мешки с песком. Предполагается, что это должно защитить танк от дронов Bayraktar TB2 и ракет Javelin.

В завершение добавим, что танки Т-62МВ на войне встречаются не так часто, как многие другие боевые машины. По данным аналитиков Oryx, с 24 февраля Вооружённые Силы Украины захватили или уничтожили 15 единиц Т-62МВ советского производства и один танк образца 2022 года.