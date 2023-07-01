В Беларусь идут грозы и сильные дожди 1.07.2023, 16:26

1,872

На вечер субботы объявили оранжевый уровень опасности

На вечер субботы, 1 июля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Сегодня, 1 июля (суббота), в период с 16 до 22 часов по юго-восточной половине ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

2 июля погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по южной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11…+17°С, местами +9…+10°С, максимальная днем +20…+26°С.

3 июля территория республики будет находиться на южной периферии заполняющегося циклона с центром над югом Финляндии. Переменная облачность. Ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами по республике сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +9°С по северо-западу страны до +17°С по юго-востоку, максимальная днем +20…+27°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».