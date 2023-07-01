Аналитик рассказал, как НАТО может решить проблему неадекватного руководства РФ 1.07.2023, 16:35

Возможны разнообразные комплексные решения.

Если страна-агрессор Россия осуществит подрыв Запорожской атомной электростанции, то НАТО может применить 5-ю статью Альянса, то есть начнет военную операцию против РФ. Такое мнение в интервью Главреду высказал блогер, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Как отметил Коваленко, в случае подрыва ЗАЭС, вероятнее всего, военная операция будет уже на территории России, потому что надо будет решать проблему неконтролируемого и неадекватного руководства России.

«Угрозы со стороны РФ будут только расти. Это может быть и сухопутная операция нанесением превентивных ракетных ударов по объектам на территории России. Также возможны разнообразные комплексные решения, которые способны остановить российское руководство от столь радикального шага, как подрыв Запорожской атомной электростанции. Угроза подрыва ЗАЭС все-таки существует», - подчеркнул военно-политический обозреватель.

Угроза подрыва Россией ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня сказал, что страна-оккупант Россия изучает возможность реализации сценария теракта на Запорожской атомной электростанции. По словам Зеленского, информация уже передана государствам-партнерам. Мир должен не допустить катастрофы.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия утвердила план возможного подрыва Запорожской АЭС. По мнению главы военной разведки, в случае приказа из Кремля исполнители его быстро реализуют.

30 июня в ГУР рассказали, что специалисты и оккупанты РФ стали постепенно покидать Запорожскую АЭС. Тем, кто подписал контракты с Росатомом, захватчики рекомендовали до 5 июля выехать в оккупированный Крым. В Энергодаре стало меньше вражеских военных патрулей.

Как отметил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин, если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только через несколько часов.

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