Майор ВСУ рассказал о хаосе в рядах российских войск под Бахмутом 1.07.2023, 17:27

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Оккупанты напуганы мощным натиском украинской армии.

Российские военные отказываются идти в бой в районе Бахмута: они напуганы мощным натиском Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил экс-командир «Азова» Максим Жорин в своем телеграм-канале.

По словам бывшего руководителя полка, в рядах сил армии РФ, находящихся на Бахмутском направлении, появляется все больше «отказников». Во многих подразделениях ощущается отсутствие квалифицированного управления.

Жорин добавил, что указанные явления пока не являются повсеместными, поэтому на Бахмутском направлении пока нет массового бегства или сдачи со стороны сил противника.

Бегство оккупантов на Бахмутском направлении еще 28 июня предсказал эксперт Александр Коваленко, заявив, что солдатам Путина следовало бы оставить Озаряновку, Курдюмовку, Клещиевку и Берховку. Последний населенный пункт находится под полным огневым контролем ВСУ. По мнению Коваленко, украинская армия вернет Бахмут в течение 10 месяцев.

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