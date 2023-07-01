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В Лепельском районе Opel влетел в дерево

  • 1.07.2023, 17:39
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В Лепельском районе Opel влетел в дерево

Пострадали пять человек.

Пять человек получили травмы в аварии, которая произошла 1 июля около 10.20 в Лепельском районе, сообщили в областной ГАИ.

По предварительной информации, 20-летний водитель Opel на 132-м километре трассы М3 Минск — Витебск не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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