ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении
- 1.07.2023, 17:48
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Генерал Тарнавский сообщил об успехах украинских военных.
Силы обороны Украины на Таврическом направлении преуспевают и продвигаются вперед. Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Он не конкретизировал, на сколько именно и на каких участках фронта продвинулись Силы обороны Украины.
По словам Тарнавского, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1201 огневую задачу, а потери россиян убитыми и ранеными составили почти две роты.
Также было уничтожено 14 единиц военной техники и четыре склада боеприпасов противника.
Контрнаступление украинских сил
Вооруженные силы Украины в последнее время производят активные контрнаступательные действия по всей линии фронта. В Минобороны подтверждают продвижение защитников и заявляют об увольнении ряда населенных пунктов.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что у россиян ежедневно растут потери из-за неопытности военнослужащих на фоне профессионализма ВСУ.
А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты боятся руководства, поэтому не всегда докладывают «наверх» о потере захваченных в Украине территорий.