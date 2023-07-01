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ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении

  • 1.07.2023, 17:48
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ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении

Генерал Тарнавский сообщил об успехах украинских военных.

Силы обороны Украины на Таврическом направлении преуспевают и продвигаются вперед. Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Он не конкретизировал, на сколько именно и на каких участках фронта продвинулись Силы обороны Украины.

По словам Тарнавского, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1201 огневую задачу, а потери россиян убитыми и ранеными составили почти две роты.

Также было уничтожено 14 единиц военной техники и четыре склада боеприпасов противника.

Контрнаступление украинских сил

Вооруженные силы Украины в последнее время производят активные контрнаступательные действия по всей линии фронта. В Минобороны подтверждают продвижение защитников и заявляют об увольнении ряда населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что у россиян ежедневно растут потери из-за неопытности военнослужащих на фоне профессионализма ВСУ.

А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты боятся руководства, поэтому не всегда докладывают «наверх» о потере захваченных в Украине территорий.

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