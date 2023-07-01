«Если есть лишние деньги, покупаю доллар – в нем и храню сбережения» 1 1.07.2023, 18:04

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Что происходит у обменников в Минске.

Еще в начале прошлой недели эксперты прогнозировали минимальное снижение доллара до USD/BYN 2,9800-2,9850. Но никто не мог предсказать события, произошедшие в России в субботу, 24 июня. Как они повлияли на спрос на валюту у белорусов и стоит ли бежать за «баксом» – в репортаже Myfin.by.

Мы прошлись по самым «рыбным» местам: побывали возле ЦУМа, Октябрьской площади и вокзала. В каждом обменнике спрашивали, будет ли у них 500 долларов для продажи и есть ли резкий интерес к валюте.

Наша первая остановка – обменные пункты на Якуба Коласа. Оцениваем курс: в Технобанке готовы обменять доллар за 3,05 рубля, в Белинвестбанке – за 3,015. Недостатка в валюте не было: в каждом было на обмен по 500 долларов и больше. За то время, пока мы стояли в очереди, покупать доллар нужно было лишь нам, остальные его сдавали.

Один из них – Павел, работает «ипэшником» – согласился с нами поговорить.

– Не могу однозначно сказать, стоит ли сейчас бежать за долларом, – слишком много влияющих факторов. Лично я за курсом слежу пассивно, сбережения не храню ни в одной валюте – на данный момент у меня их просто нет, – признается Павел.

– Есть ощущение, что вы на все реагируете предельно спокойно.

– Не сказать чтобы все шло прекрасно, просто я не паникую, и все. Что делать? Жизнь такая.

Позицию Павла не может разделить наша следующая собеседница Анастасия. Она хранит сбережения в валюте, следит за курсом и считает, что выгоднее взять, чем потом жалеть.

– Даже если курс потом понизится, это будут незначительные изменения. По итогу же он все равно повышается. Зачем ждать? Так что я отслеживаю курсы валют и по возможности, если есть лишние деньги, покупаю доллар – в нем и храню сбережения.

Следующая остановка – обменный пункт в центре города, где мы узнали, что валюту все же активно скупали – только не сегодня, а на выходных.

– Я работала в пятницу, спрос в тот день был, как обычно. В субботу и воскресенье работали мои коллеги. С их слов, людей было намного больше, чем обычно по выходным. Причем брали не только доллар, но и евро. Сегодня уже поспокойнее. Курс продажи сегодня – 3,02 рубля.

С коллегой соглашается работница пункта обмена на вокзале.

Встречаем возле пункта обмена Анатолия. Он работает в сфере туризма и получает зарплату в валюте.

– Поэтому нынешние скачки курса для меня – это скорее положительное, чем отрицательное явление, – признается собеседник. – Но за курсом валют я, конечно, слежу. Не думаю, что сейчас лучшее время, чтобы покупать доллары. Торопиться нельзя. Провожу аналогию с ситуацией в России в прошлом году: люди купили доллар за 150 российских рублей, а потом об этом жалели.

Тем не менее, со слов работницы еще одного пункта обмена, белорусы все же резко отреагировали на субботние события. Со слов сотрудницы следующего обменного пункта, большая часть обменных операций приходится на выходные, но в минувшие субботу и воскресенье валюту брали гораздо активнее, чем обычно.

– По словам моих коллег, в прошлые выходные был настоящий всплеск. Сейчас все тихо, покупают даже меньше, чем обычно. С наличием доллара тоже все в порядке – можно купить и 500, и больше.

Присоединяется к коллеге сотрудница следующего обменного пункта на вокзале.

– О прошедших выходных сказать не смогу, я в эти дни не работала. А вот сегодня уже все спокойно, как обычно: как покупают, так и сдают. Валюта вся тоже в наличии.

Ко всеобщему спокойствию присоединяется Владислав, повар из Бобруйска.

– Курс, конечно, меняется постоянно, но я сильно сомневаюсь, что доллар перевалит за три рубля. Мне в такой ситуации кажется более правильным подождать. Если у вас есть белорусские рубли, чтобы купить за них доллары, – здорово, но торопиться и бояться потерять выгодный курс, думаю, не стоит.

Итог

Судя по всему, минувшие выходные потрепали нервы белорусам, но рабочая неделя началась без паники и очередей у банкоматов. Валюта тоже есть в наличии даже в самых популярных и проходных местах.

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