Латвия собирается ввести электронную очередь на границе с Беларусью 2 1.07.2023, 18:59

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Чтобы уменьшить очереди.

Латвия собирается ввести электронную очередь на границе с Беларусью и Россией чтобы сократить очереди. Об этом Латвийскому телевидению сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс.

Министр заявил, что на ликвидацию очередей на границе с Беларусью и Россией выделены средства. Очереди собираются уменьшить, введя электронную регистрацию, что позволит водителям большегрузов приезжать на границу в выделенное компьютерной системой время. Пока же ожидание в очереди на латвийской границе занимает два-три дня.

«В настоящее время мы работаем над введением электронных очередей на границе. Иными словами, водитель будет знать, когда ему нужно ехать на границу, регистрируя свою очередь в заранее определенном порядке в компьютерной системе», – отметил Ашераденс.

При этом отмечается, что приоритетом для латвийских таможенников сейчас является не содействие торговле, а контроль за исполнением санкций. По словам директора таможенного управления Службы государственных доходов Латвии Раймонда Зукулса, сейчас около 70% проверок осуществляются для непосредственного контроля санкционных товаров. Латвийские таможенники также ограничивают движение некоторых товаров транзитом через территорию России, товаров, предназначенных для Центральной Азии.

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