Их часто недооценивают: какие продукты нужно есть, чтобы быть здоровым и молодым 1.07.2023, 19:29

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Питание сказывается на всех процессах нашего организма.

Есть продукты, которые люди облюбовали и ввели в свой ежедневный рацион, но полезные свойства также содержатся в тех, которые не часто встретишь в популярных списках. Они однозначно стоят внимания, ведь очень благотворно влияют на здоровье, пишет znaj.ua.

Питание сказывается на всех процессах нашего организма, поэтому очень важно за ним следить. При употреблении некачественных продуктов появляется ряд проблем, с которыми бывает трудно бороться. В случае с полезными, все с точностью наоборот.

Какие продукты следует ввести в рацион

Финики

Этот продукт содержит калий, который хорошо влияет на работу сердца и сосудов, укрепляет нервную систему и заряжает организм энергией.

Спаржа

Её часто недооценивают, и зря. Спаржа - отличный источник фолиевой кислоты и витаминов группы В. Благодаря этим веществам продукт помогает бороться с депрессией и поддерживать молодость кожи. Кроме того, при её употреблении волосы станут выпадать меньше, а менопауза пройдет легче.

Фасоль

В бобовых есть фитоэстрогены, которые способны на 40% снижать риск развития рака груди и кишечника, а фасоль - представитель этого культуры. Также её можно есть во время диеты, она сохраняет здоровье сердца и снижает уровень холестерина.

Корица

Эта специя имеет множество полезных свойств, в числе которых снижение риска развития неврологических расстройств. Корица выступает в роли противовоспалительного и антимикробного средства, а также профилактики против болезни Альцгеймера.

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