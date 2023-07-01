закрыть
1 июля 2023, суббота, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ЕС стало меньше контрабандных сигарет из Беларуси

2
  • 1.07.2023, 20:35
  • 1,308
В ЕС стало меньше контрабандных сигарет из Беларуси

Перекрытие границ и война в Украине серьезно повлияли на транзитные маршруты контрабанды.

В результате ужесточения контроля на границе Беларуси и стран ЕС нелегальный ввоз сигарет из нашей страны в прошлом году сократился на 15% (то есть на 300 млн штук сигарет), пишет Office life со ссылкой на исследование KPMG.

Беларусь остается первой среди идентифицированных стран — источников нелегальной продукции в ЕС с долей в теневом обороте 5% (1,9 млрд штук). А также абсолютным лидером в поставках белой контрабанды (57,1%), то есть нелегально переправленных и проданных без уплаты налогов сигарет. Бренды NZ и Minsk заняли третье и четвертое места среди 282 марок нелегально реализованной по последнему каналу продукции.

Согласно новому исследованию KPMG теневого европейского табачного рынка, перекрытие границ в Беларуси и военный конфликт в Украине серьезно затронули исторически сложившиеся транзитные маршруты белой контрабанды. В 2022-м объемы в этом сегменте сократились по сравнению с 2021-м на 1,2 млрд (на 14,3%) и составили 7,4 млрд штук сигарет. Теневой рынок, однако, нашел им замену, увеличив поставки контрабанды по другим каналам (например, продукции из duty free) и особенно контрафакта.

В целом продажи нелегального табака в ЕС в 2022 году выросли на 0,7%, до 35,8 млрд штук сигарет. По подсчетам KPMG, бюджеты стран EC могли недосчитаться из-за этого 11,3 млрд евро.

Как показывало исследование этой же компании, в странах ЕАЭС в 2021 году, наоборот, увеличивалась доля контрабандных сигарет из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников