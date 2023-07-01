В ЕС стало меньше контрабандных сигарет из Беларуси 2 1.07.2023, 20:35

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Перекрытие границ и война в Украине серьезно повлияли на транзитные маршруты контрабанды.

В результате ужесточения контроля на границе Беларуси и стран ЕС нелегальный ввоз сигарет из нашей страны в прошлом году сократился на 15% (то есть на 300 млн штук сигарет), пишет Office life со ссылкой на исследование KPMG.

Беларусь остается первой среди идентифицированных стран — источников нелегальной продукции в ЕС с долей в теневом обороте 5% (1,9 млрд штук). А также абсолютным лидером в поставках белой контрабанды (57,1%), то есть нелегально переправленных и проданных без уплаты налогов сигарет. Бренды NZ и Minsk заняли третье и четвертое места среди 282 марок нелегально реализованной по последнему каналу продукции.

Согласно новому исследованию KPMG теневого европейского табачного рынка, перекрытие границ в Беларуси и военный конфликт в Украине серьезно затронули исторически сложившиеся транзитные маршруты белой контрабанды. В 2022-м объемы в этом сегменте сократились по сравнению с 2021-м на 1,2 млрд (на 14,3%) и составили 7,4 млрд штук сигарет. Теневой рынок, однако, нашел им замену, увеличив поставки контрабанды по другим каналам (например, продукции из duty free) и особенно контрафакта.

В целом продажи нелегального табака в ЕС в 2022 году выросли на 0,7%, до 35,8 млрд штук сигарет. По подсчетам KPMG, бюджеты стран EC могли недосчитаться из-за этого 11,3 млрд евро.

Как показывало исследование этой же компании, в странах ЕАЭС в 2021 году, наоборот, увеличивалась доля контрабандных сигарет из Беларуси.

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