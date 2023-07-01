Политический эксперт: Пригожин попытается повторить мятеж 2 1.07.2023, 22:08

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Но инструменты будут другие.

Российский социолог, политический эксперт и публицист Игорь Эйдман считает, что когда центральные власти РФ ослабеют, Пригожин попытается повторить мятеж с помощью силовых структур России.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Пока сложно оценить, что отобрали у Пригожина, а что осталось у него. Пригожин – это типичный авантюрист времен Гражданской войны. Такие люди не останавливаются. Почувствовав силу, он почувствовал себя хозяином России. Бесспорно, он захочет повторить. Не сомневаюсь, что он попытается это сделать. Но инструменты наверняка будут другие. Скорее всего, это уже не будет массированный поход его частной армии на Москву, такое дважды не делают», - подчеркнул Эйдман.

По словам политического эксперта, Пригожин попытается совершить мятеж с помощью силовых структур России.

«Скорее всего, будет сговор людей, которых он подкупил в силовых структурах за долгие годы владения ЧВК Вагнера, когда участвовал в различных российских военных операциях. Он купил разных людей. Суровикин – это верхушка айсберга, на самом деле таких людей много. Этот ресурс у него сохранится, и когда центральные власти ослабеют, возможно, после очередного военного поражения, Пригожин попытается повторить. Опыт у него уже был и он попытается сделать удачный римейк», - предположил Эйдман.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже.

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