Зеленский провел важное заседание Ставки 1 1.07.2023, 22:27

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Обсудили обстановку на белорусской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции, пишет Главред.

«Сегодня Ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции. Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага», — написал Зеленский в Telegram.

Кроме этого, на заседание об усилении Северного направления и охране АЭС доложили глава МВД Игорь Клименко, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Также об оборонительных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе доложили глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, а также командующий «Волыни» Миронюк. Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь - о защите Ровенской АЭС от киберугроз.

В Ставке также принимали участие президент «Энергоатома» Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

«Держим ситуацию под контролем», — подчеркнул Зеленский.

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