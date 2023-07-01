«Продвижение ВСУ спровоцирует государственный переворот в России» 1 1.07.2023, 22:35

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Окружение Путина понимает, что война проиграна.

За первым неудавшимся мятежом может последовать второй, контролируемый и который увенчается успехом — произойдет смена власти в РФ, предположил Андрей Пионтковский. Известный политолог считает, что успешное продвижение украинских войск на фронте спровоцирует государственный переворот в России. По его мнению, не важно, кто таким путем возглавит страну: более принципиально, какой окажется его политика.

Интервью Пионтковского для Espreso.TV можно посмотреть на YouTube.

Политический эксперт высказал свою точку зрения по ситуации в РФ: «Мое убеждение заключается в том, что окружение Путина расходится со своим фюрером, потому что они понимают, что война проиграна, но Путин хочет выйти из нее с помощью почетной ничьи. Люди разумные и информированные понимают, что никакой ничьи ему ни Киев, ни Запад не даст, что придется уходить на границы 1991 года, поэтому я эту партию называю «партией почетной капитуляции».

Проживающий в США российский публицист анонсировал большие перемены в РФ при определенных условиях: «Первый такой крупный успех украинского наступления, например, освобождение Бахмута или освобождение Мелитополя, или разрушение Крымского моста станет триггером для второй серии путча направленного против Путина и не важно кого они поставят на его место - сынка Патрушева, или Дюмина или на какое-то время оставят Мишустина. Факт тот, что они понимают: война с Украиной проиграна, и нужно задуматься, как сохранить власть в России после войны, в стране проигравшей войну».

«Для них вот эта демонстрация настроений народа в Ростове — это очень серьезный сигнал: если затягивать, не признать поражение, не договариваться о выводе войск на границы 1991 года, то это поражение может стать стихийным и десятки тысяч «мобиков» побегут с фронта с оружием, как они побежали в 16-м и 17-м году», - заявил он.

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