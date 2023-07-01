Потяжелевшие жировки, пересчет «тунеядцев», новшества по налогам и кредитам: что ждет белорусов в июле? 1.07.2023, 22:48

1,452

Некоторые изменения серьезно повлияют на доходы граждан.

В июле белорусы получат жировки, стоимость услуг в которых будет рассчитана с учетом обновленных в июле тарифов. Сегодня стартуют длинные выходные — последние в ближайшие 4 месяца. В этом месяце вновь пересчитают «тунеядцев» и введут некоторые новшества по налогам, которые затронут ремесленников и владельцев агроусадеб.

Журналисты «Блога Гродно» собрали информацию обо всем, что может повлиять на наши доходы.

Жировки по новым тарифам

С 1 июня в Беларуси подняли тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды. Так, субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — повысили на 12,7%. Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядцев» тарифы подняли с 1 января.

В июле белорусы получат платежи за потребленные ЖКУ по новым тарифам.

Новшество по кредитным отчетам

Нацбанк с 4 июля введет новшество по кредитным отчетам.

«Состав включаемых в них сведений будет зависеть от цели получения отчета, — пояснял ранее регулятор. — Так, кредитный отчет, запрашиваемый пользователем для заключения кредитного договора, может содержать больше сведений, чем кредитный отчет, запрашиваемый для целей, не связанных с возникновением денежных обязательств».

Изменения для ремесленников и владельцев агроусадеб

Ремесленники и владельцы агроусадеб с 1 июля должны будут перейти на уплату налога на профессиональный доход, который ввели в Беларуси с этого года.

Но даже с 1 июля некоторые владельцы агроусадеб и ремесленники, как и планировалось, смогут продолжить работать на прежних налоговых условиях, платить 37 рублей и 6 рублей в месяц соответственно. Для этого необходимо получить разрешение местных властей. Налог на профессиональный доход для тех, кто работает с физлицами, составляет 10%.

Узнаем судьбу закона про ИП

Последние два месяца бизнес усиленно обсуждает проект закона, который изменит условия их работы.

Самый главный момент: ИП смогут заниматься только определенными видами деятельности, но утвержденного перечня пока нет.

Предполагалось, что уже с 1 июля не будут регистрировать ИП с видами деятельности за рамками этого списка. Но пока законопроект принят только в первом чтении.

Еще одно предлагаемое новшество: физлица, зарегистрированные как ИП, вправе будут создать коммерческую организацию и зарегистрировать ее в жилом доме или квартире.

Три выходных

Сегодня стартовали три выходных подряд — с 1 по 3 июля. Напомним, 3 июля — День Независимости, этот день признан в стране официальным выходным.

Следующий раз такое счастье случится в ноябре.

Подешевеют кредиты

В июле в Беларуси упадут процентные ставки по некоторым банковским кредитам. Это связано с решением Нацбанка снизить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Если упростить, то это процентный потолок по банковским кредитам. С июля РВСР для физлиц упадут до 14,61% (сейчас — 14,89%), а для юрлиц — до 10,82% (сейчас — 11,66%). На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

В конце этого месяца регулятор снизит ставку рефинансирования, к которой привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость.

Пересчитают «тунеядцев»

В августе чиновники актуализируют список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. До 21 июля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.

Подорожают сигареты

С 1 июля 2023 года подорожали более 200 марок отечественных и импортных сигарет. Подорожание составит от 15 до 50 копеек.

Всю информацию о ценах на сигареты можно узнать в специальном разделе на сайте МНС.

Предыдущий раз сигареты дорожали месяц назад, тогда цены увеличились на четыре вида табачных изделий. Июльское увеличение цен на табачные изделия в розничной торговле с 1 июля затронет сразу 224 марки сигарет.

Так, подорожает 91 наименование изделий, производимых фабрикой «Табак-инвест». Поднимутся цены на более чем 70 марок, которые выпускаются в Гродно на фабрике «Неман». Подорожают также 48 марок сигарет от ООО «Интер Тобакко» и 9, импортируемых «Беларусьторгом».

Лицензия на вейпы

С 1 июля в торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями, а также жидкостями для парогенераторов вводятся новшества – продавцам потребуется лицензия. Отпускать эти товары без специальной лицензии будет запрещено, размер штрафов может достигать 200 базовых величин (7400 рублей). Высока вероятность, что за счет лицензирования названная продукция подорожает.

Стартует приемная кампания в вузы

До 4 июля абитуриенты будут сдавать ЦТ, а уже с 17 июля могут начинать подавать документы в приемные комиссии вузов. Для тех, кто поступает по общему конкурсу, вступительная кампания продлится по 25 июля.

Особенности рыбалки в июле

Есть изменения и для любителей рыбной ловли: в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях 1 июля заканчивается запрет на лов сома, действующий с 31 мая.

Напоминаем, в фондах запаса (бесплатных водоемах) разрешается использовать одновременно до 5 крючков, а членам Белорусского общества охотников (БООР) и рыболовов – от 6 до 10 крючков. Также члены БООР могут заниматься троллингом (рыбалка с моторной лодки) и подводной охотой, используя для этого специальные ружья и пистолеты с гарпуном. Однако есть водоемы, где такие способы лова запрещены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».