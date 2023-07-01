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Соболенко из-за Украины устроила демарш перед Wimbledon

  • 1.07.2023, 23:57
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Соболенко из-за Украины устроила демарш перед Wimbledon

Несколько дней назад спортсменка закатила истерику из-за украинского тренера.

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко на традиционном брифинге для СМИ перед стартом Wimbledon отказалась общаться с журналистами о политике. 25-летняя спортсменка заявила, что все вопросы про войну и Украину пусть задают организаторам, пишет obozrevatel.com.

«Прежде чем мы продолжим, я хотел бы сказать, что не буду говорить о политике. Я здесь только для того, чтобы поговорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это. Если у вас есть какие-либо политические вопросы, вы можете задать их WTA или турниру. Они могут выслать вам расшифровку моих ответов с предыдущих турниров», – заявила Соболенко.

Соболенко отказалась присутствовать на двух послематчевых пресс-конференциях в Париже, заявив, что «не чувствует себя в безопасности».

Когда она в конце концов возобновила свое общение со СМИ, то вдруг сказала, что не поддерживает ни продолжающуюся войну в Украине, ни Лукашенко.

Соболенко вместе со всеми белорусскими и российскими игроками в 2022-м была забанена на Wimbledon. В этом году бан был снят, но все теннисисты должны подписать декларации о нейтралитете.

Они также должны доказать, что не поддерживаются государственными органами или не имеют финансовой поддержки со стороны компаний, находящихся под санкциями из-за войны.

Несколько дней назад Соболенко закатила истерику из-за украинского тренера. Арина призналась что из-за молчаливой поддержки войны в Украине столкнулась с критикой со стороны Никиты Власова. Победительница Australian Open-2023, которая возмущалась из-за требований осудить российскую агрессию, обвинила нашего соотечественника в травле.

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