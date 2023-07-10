Что означает возвращение в Украину командира «Азова» Дениса Прокопенко Юрий Бутусов

10.07.2023, 1:04

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Опыт, интеллект и характер Прокопенко могут сыграть выдающуюся роль в войне.

Возвращение в Украину командира «Азова» Дениса Прокопенко «Редиса» и еще четырех командиров — это серьезное усиление Сил обороны.

Прокопенко — один из лучших боевых лидеров, настоящий военный профессионал, который умеет создавать боеспособность, учиться и самосовершенствоваться. В 2021 году именно Прокопенко и «Азов» проводил для группы комбригов и комбатов ВСУ командно-штабные учения по организации боя в наступлении по уставам НАТО, которые введены были только в «Азове».

Поэтому опыт, интеллект и характер Прокопенко могут сыграть выдающуюся роль в войне, если он получит необходимые ресурсы.

Решение президента Турции Эрдогана по освобождению командиров «Азова» и продолжению «зерновой сделки» — это выдающийся шаг в помощи Украине.

Также стоит отметить, что около двух тысяч защитников Мариуполя остаются в плену. И все они нуждаются в освобождении, все они страдают и погибают в нечеловеческих условиях российских концлагерей.

Освобождение Прокопенко позволит быстро завершить следствие по одному из ключевых вопросов — так стремительно был сдан за несколько дней юг Украины, кто ответственен за открытие всех проходов врагу на Чонгаре, кто ответственен за полную неготовность к обороне Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, кто должен отвечать, что Мариуполь был полностью не прикрыт с тыла, что привело к окружению на пятый день войны.

Именно из-за отсутствия своевременных решений 12-я бригада НГУ, в составе которой был «Азов», и 36-я бригада морской пехоты ВСУ, вместе с приданными подразделениями сразу после начала войны были фактически оставлены в «котле», и были обречены на героизм в абсолютно невыгодных условиях боя.

Возвращение Дениса Прокопенко позволит наконец назвать всех ответственных за драму Мариуполя, потому что «Редис» — человек принципов и чести.

Юрий Бутусов, Facebook

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