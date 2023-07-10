закрыть
10 июля 2023, понедельник, 1:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что означает возвращение в Украину командира «Азова» Дениса Прокопенко

  • Юрий Бутусов
  • 10.07.2023, 1:04
  • 1,010
Что означает возвращение в Украину командира «Азова» Дениса Прокопенко

Опыт, интеллект и характер Прокопенко могут сыграть выдающуюся роль в войне.

Возвращение в Украину командира «Азова» Дениса Прокопенко «Редиса» и еще четырех командиров — это серьезное усиление Сил обороны.

Прокопенко — один из лучших боевых лидеров, настоящий военный профессионал, который умеет создавать боеспособность, учиться и самосовершенствоваться. В 2021 году именно Прокопенко и «Азов» проводил для группы комбригов и комбатов ВСУ командно-штабные учения по организации боя в наступлении по уставам НАТО, которые введены были только в «Азове».

Поэтому опыт, интеллект и характер Прокопенко могут сыграть выдающуюся роль в войне, если он получит необходимые ресурсы.

Решение президента Турции Эрдогана по освобождению командиров «Азова» и продолжению «зерновой сделки» — это выдающийся шаг в помощи Украине.

Также стоит отметить, что около двух тысяч защитников Мариуполя остаются в плену. И все они нуждаются в освобождении, все они страдают и погибают в нечеловеческих условиях российских концлагерей.

Освобождение Прокопенко позволит быстро завершить следствие по одному из ключевых вопросов — так стремительно был сдан за несколько дней юг Украины, кто ответственен за открытие всех проходов врагу на Чонгаре, кто ответственен за полную неготовность к обороне Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, кто должен отвечать, что Мариуполь был полностью не прикрыт с тыла, что привело к окружению на пятый день войны.

Именно из-за отсутствия своевременных решений 12-я бригада НГУ, в составе которой был «Азов», и 36-я бригада морской пехоты ВСУ, вместе с приданными подразделениями сразу после начала войны были фактически оставлены в «котле», и были обречены на героизм в абсолютно невыгодных условиях боя.

Возвращение Дениса Прокопенко позволит наконец назвать всех ответственных за драму Мариуполя, потому что «Редис» — человек принципов и чести.

Юрий Бутусов, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец