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ВСУ продвигаются на Мелитополь и Бердянск

  • 10.07.2023, 3:36
ВСУ продвигаются на Мелитополь и Бердянск

Контрнаступление продолжается.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки здесь произошли 27 боевых столкновений. Об этом сообщает в сводке Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, россияне предпринимали попытки наступательных операций на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях, но везде были отбиты.

На Запорожском и Херсонском направлениях основные усилия противника сводятся к тому, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на взятых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских расчета на огневых позициях и две станции РЭБ.

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