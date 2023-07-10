Стало известно, какой позывной у Залужного
- 10.07.2023, 4:46
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Позывной назвал полковник ВСУ.
Полковник Вооруженный сил Украины Анатолий Штефан утверждает, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позывной «Волонтер».
«Кто не знает, позывной главкома Валерий Залужный «Волонтер». Думаю, что не нужно разъяснять почему. Слава Украине и ее воинам», — говорится в сообщении.
Пользователи Фейсбука в восторге от позывного Залужного. Они отмечают, что «Волонтер» наиболее подходящий позывной для Залужного.