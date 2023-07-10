Стало известно, какой позывной у Залужного 10.07.2023, 4:46

1,310

Позывной назвал полковник ВСУ.

Полковник Вооруженный сил Украины Анатолий Штефан утверждает, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позывной «Волонтер».

«Кто не знает, позывной главкома Валерий Залужный «Волонтер». Думаю, что не нужно разъяснять почему. Слава Украине и ее воинам», — говорится в сообщении.

Пользователи Фейсбука в восторге от позывного Залужного. Они отмечают, что «Волонтер» наиболее подходящий позывной для Залужного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».