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Украинка Свитолина обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона

  • 10.07.2023, 3:49
Украинка Свитолина обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона

Это первая победа украинки над белорусской теннисисткой.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка в напряженном матче обыграла белоруску Викторию Азаренко (№20 WTA).

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 6:4, 7:6(9)

Это был шестой матч между этими теннисистками, украинка впервые победила. Отметим, что Свитолина уступала 0:2 во втором сете после проигрыша первой партии.

Свитолина впервые в карьере сумела войти в число лучших восьми теннисисток на Ролан Гаррос и Уимблдоне в один год.

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