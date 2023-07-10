Украинка Свитолина обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
- 10.07.2023, 3:49
Это первая победа украинки над белорусской теннисисткой.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.
В четвертом раунде украинка в напряженном матче обыграла белоруску Викторию Азаренко (№20 WTA).
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 6:4, 7:6(9)
Это был шестой матч между этими теннисистками, украинка впервые победила. Отметим, что Свитолина уступала 0:2 во втором сете после проигрыша первой партии.
Свитолина впервые в карьере сумела войти в число лучших восьми теннисисток на Ролан Гаррос и Уимблдоне в один год.