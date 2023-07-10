Россияне прощаются с Крымом 11 10.07.2023, 7:43

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Переселенцы из РФ массово покидают полуостров.

Прекращение снабжения Крыма пресной водой после разрушения россиянами Каховской ГЭС и удары по Чонгарским мостам подтолкнули граждан страны-агрессорки к изменению своих планов. В крымских агентствах недвижимости сейчас небывалый ажиотаж: резко увеличилось количество предложений о продаже жилья.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Обозревателя».

«Спокойной жизни не будет»

Настроения среди россиян, переехавших в Крым за последние несколько лет, сейчас, как говорят местные жители, «охране» - с каждым днем все больше граждан РФ решают вернуться домой.

«Только в нашем пятиэтажном доме семей россиян – восемь. Пять из них активно готовятся уезжать», – рассказала изданию жительница Алушты.

По словам Ирины (имя в целях безопасности изменено. – Ред.), все они – среднего и пожилого возраста: «Из Подмосковья, Ленинградской области, есть две семьи, которые большую часть жизни работали на севере. Все цинично рассказывали соседям мечтавших жить у моря и поэтому «воспользовались шансом», когда Россия оккупировала Крым.

Крымчанка говорит, что эти супруги уже выставили свои квартиры на продажу.

«Две – еще перед Новым годом, а три – в июне-июле. Но реальных покупателей нет. Знаю, что одну квартиру – самую обычную двушку с пятиметровой кухней – продают за 7,5 млн рублей или около 60 тыс. долл.) Снижать цену категорически не хотят, аргументируя тем, что «сделали ремонт», – поделилась Ирина.

По ее словам, россияне плачут, что не ожидали такого поворота и надеялись встретить старость у моря, но теперь, когда «Украина намерена отобрать Крым, спокойной жизни – не будет».

Но одно дело продать жилье, а другое – перевезти все вещи. Оказалось, что это еще одна головная боль. На Крымский мост, а также паром с ними не пустят, поэтому придется ехать через «новые территории», то есть оккупированную часть Украины. А это не прибавляет россиянам оптимизма.

Три волны паники

Еще одна собеседница издания, крымская татарка Ление (имя изменено. – Ред.), хорошо знающий рынок недвижимости на полуострове, говорит, что «бегством россиян это еще не назовешь – но тенденция очевидна».

«Количество недвижимости, выставленной на продажу, растет с каждым днем. Цены пока действительно не снижаются, а некоторое время назад они даже выросли: причиной стали жилищные сертификаты для херсонцев, которыми их за измену «наградили» российские власти. Несколько тысяч коллаборантов решили остаться жить в Крыму и сразу стоимость недорогого жилья взлетела примерно на 20%», – поделилась крымчанка.

Сейчас и предатели Украины, и переехавшие на полуостров граждане РФ переживают, что будет дальше: «Некоторые уже понимают, что лучше продать жилье сейчас, чем завтра избавиться и от недвижимости, и денег».

По словам Ления, коренные крымчане, даже пророссийски настроенные, не слишком озабочены финансовыми последствиями возвращения Крыма под контроль Украины. У них не только русские, но и украинские документы на недвижимость. А вот тем, кто приобрел жилье уже во время оккупации – очень нервно. Потому, говорит Ления, сейчас и увеличилось количество предложений по продаже домов и квартир.

Готовятся ехать и те, у кого в РФ есть «запасной аэродром», и те, у кого жилье в Крыму – единственное. В покупку которого они вложили все свои сбережения.

«В общем, со слезами на глазах россияне прощаются с Крымом», – улыбается Ления.

Это уже третья волна паники у россиян. Первые две были спровоцированы «хлопком» в Крыму и ударом по Керченскому мосту. Теперь же «все идет по-нарастающей», а власти Украины дали четко понять: полуостров обязательно будет уволен. Этим был дан сигнал и военнослужащим оккупационной армии, и «мирным» россиянам, наехавшим: их время подходит к концу.

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