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Пакистанец, из-за которого закрыли «Мядининкай», вернулся в Беларусь

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  • 10.07.2023, 8:12
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Пакистанец, из-за которого закрыли «Мядининкай», вернулся в Беларусь

Пункт пропуска не работал сутки.

Пакистанец, который больше суток просидел на белорусско-литовской границе между пунктами пропуска «Мядининкай» (с литовской стороны) и «Каменный Лог» (с белорусской), вернулся в Беларусь. Только после этого литовская сторона возобновила движение через погранпереход. Об этом сообщает информационное агентство BNS.

Пакистанец пытался пересечь белорусско-литовскую границу 7 июля на маршрутном автобусе Минск — Вильнюс, предъявив для проверки поддельные документы — румынское удостоверение личности и румынские водительские права. В таких случаях оформляется отказ во въезде, и человека возвращают в ту страну, откуда он прибыл.

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что «Литва использует каналы международных сообщений для шантажа». Там также заявили, что «мужчина отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба».

Между двумя пунктами пропуска мужчина провел более суток. По данным BNS, около 20.00 9 июля белорусские пограничники пустили пакистанца обратно в Беларусь. Через час литовская сторона возобновила движение через «Мядининкай».

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