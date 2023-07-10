Освобождение командиров «Азова» вызвало раскол в РФ 2 10.07.2023, 8:31

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Z-патриоты принялись обвинять Кремль.

Освобождение командиров защитников «Азовстали» вызвало «раскол» в обществе государства-террориста России. В частности, российское ультранационалистическое сообщество продолжает обвинять Кремль в том, что он доверился Турции в соблюдении сделки и удержании украинских военных.

Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что один из российских блогеров указал на тот факт, что освобождение защитников «Азовстали» подрывает цель России «денацифицировать» Украину, а другой предположил, что РФ не следовало доверять Турции в соблюдении сделки, учитывая, что она является «историческим врагом» государства-агрессора.

Также в инфопространстве РФ прозвучали мысли о том, что Кремль мог бы избежать этого освобождения, не организовав первоначальный обмен военнопленными в 2022 году, и что Россию в очередной раз ввели в заблуждение, поскольку официальные лица безответственно отдали приоритет освобождению кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.

Еще один российский военный блогер сообщил, что известие об освобождении командиров «Азовстали» ударило по настроениям в рядах российских военнослужащих на передовой. Он отметил, что этот инцидент является одним из многих с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которые разделяют российское общество.

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