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Ученые рассказали, кому поможет вегетарианская диета

  • 10.07.2023, 8:40
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Ученые рассказали, кому поможет вегетарианская диета

Диетологи рассказали, риски каких заболеваний снизит отказ от мяса.

Ученые из Национального института рака в Милане выяснили, что вегетарианская диета может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, смерти и ожирения. Исследование опубликовано в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Диетологи провели всесторонний обзор высококачественных исследований, в которых изучались различные вегетарианские диеты (включая вегетарианство с потреблением рыбы, яиц или молока) и их влияние на здоровье и риски различных заболеваний.

В нескольких работах сообщалось, что соблюдение вегетарианской диеты по сравнению с невегетарианской снижает риск смертности, связанной с ожирением, избыточным весом и ишемической болезнью сердца. Вегетарианские диеты также были связаны с меньшими рисками развития гипертонии и диабета 2 типа.

Вегетарианские диеты, особенно те, которые включают продукты с низким содержанием жира также приводили к большей потере веса по сравнению с невегетарианскими диетами.

Одно высококачественное исследование также сообщило об уменьшении атеросклеротических изменений сердечных артерий после перехода на вегетарианскую диету.

У многих участников исследований был снижен уровень холестерина по сравнению с всеядными, однако это снижение затронуло и уровень «хорошего» холестерина — липопротеинов высокой плотности.

В целом анализ показали, что хотя соблюдение вегетарианской диеты может помочь снизить риск кардиометаболических заболеваний, неоднородность результатов из-за культурных и этнических различий в подходе к вегетарианству, а также из-за различий в проведении исследований в разных странах затрудняет формирование окончательных выводов.

Авторы заключили что вегетарианская диета может приносить большую пользу при определенных заболеваниях, но снижение рисков для здоровья в большинстве случаев связано не с отказом от мяса, а с переходом к более здоровому питанию.

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