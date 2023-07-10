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Взубнтовались российские мобилизованные из Приморья

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  • 10.07.2023, 9:08
  • 1,476
Взубнтовались российские мобилизованные из Приморья
иллюстративное фото

Они отказываются ехать на передовую.

Родственники российских мобилизованных из Приморского края, с Камчатки и Сахалина обратились с жалобой к руководству министерства обороны и главам своих регионов, утверждая, что их близких, военнослужащих 60-й отдельной мотострелковой бригады, за отказ воевать на передовой сначала посадили на несколько дней в яму, где держали без еды и воды, а затем увезли в неизвестном направлении. Связи с ними на данный момент нет, сообщает издание Сибирь.Реалии.

В качестве доказательств своих слов родные солдат опубликовали видео, где несколько человек находятся в подвальном помещении.

Также обратившиеся с жалобой утверждают, что командование обещало отправить мобилизованных в «наступление, из которого они не вернутся». При этом, по словам родственников военнослужащих, за те десять месяцев, что солдаты находятся в части, они не прошли должной подготовки.

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