Кто кого обманул

Кто кого обманул1
- Роман Шрайк
- 10.07.2023, 9:17
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Возможны три варианта.
Прежде всего, украинцы никого не кидали. Украина обещала передать в Россию Медведчука, и передала (как по мне, у него настолько хреновая карма, что его и бесплатно можно было отдать - для разложения противника изнутри).
Держать командиров в Турции обещал Эрдоган, но теперь они в Украине.
Есть такая фраза, что нет российско-турецких отношений, есть отношения между Путиным и Эрдоганом. И эти отношения довольно хорошие. Так кто кого кинул?
Возможны 3 варианта:
Никто никого не кидал. Было предварительно получено согласие Путина.
Вариант маловероятный, но теоретически существует.
Эрдоган кинул Путина.
Самая популярная версия среди z-общественности. Она возможна, но в этом случае непонятна мотивация Эрдогана.
Путин в какой-то части договоренностей (этих или других) кинул Эрдогана, а Эрдоган в ответ решил не придерживаться своих обещаний.
Имхо, это самый вероятный вариант. Путин любит морочить голову окружающим какими-то выдуманными долгами и обязательствами, напрочь забывая свои. Вполне вероятно, что он перешел грань понимания, кому можно вешать лапшу на уши, а кому нет.
Роман Шрайк, «Фейсбук»