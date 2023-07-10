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Кто кого обманул

1
  • Роман Шрайк
  • 10.07.2023, 9:17
  • 1,886
Кто кого обманул

Возможны три варианта.

Прежде всего, украинцы никого не кидали. Украина обещала передать в Россию Медведчука, и передала (как по мне, у него настолько хреновая карма, что его и бесплатно можно было отдать - для разложения противника изнутри).

Держать командиров в Турции обещал Эрдоган, но теперь они в Украине.

Есть такая фраза, что нет российско-турецких отношений, есть отношения между Путиным и Эрдоганом. И эти отношения довольно хорошие. Так кто кого кинул?

Возможны 3 варианта:

Никто никого не кидал. Было предварительно получено согласие Путина.

Вариант маловероятный, но теоретически существует.

Эрдоган кинул Путина.

Самая популярная версия среди z-общественности. Она возможна, но в этом случае непонятна мотивация Эрдогана.

Путин в какой-то части договоренностей (этих или других) кинул Эрдогана, а Эрдоган в ответ решил не придерживаться своих обещаний.

Имхо, это самый вероятный вариант. Путин любит морочить голову окружающим какими-то выдуманными долгами и обязательствами, напрочь забывая свои. Вполне вероятно, что он перешел грань понимания, кому можно вешать лапшу на уши, а кому нет.

Роман Шрайк, «Фейсбук»

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