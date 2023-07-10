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ВСУ задумали раздолбать Крымский мост?

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  • 10.07.2023, 9:26
  • 8,218
ВСУ задумали раздолбать Крымский мост?

Украина могла применить ракеты Storm Shadow для удара.

В Крыму 9 июля раздавались три-четыре взрыва. Российские оккупанты заявили, что «сбили крылатую ракету» в районе Керчи.

А движение по Крымскому мосту, где оккупанты ранее усилили контроль, временно остановили в обе стороны якобы из-за «попытки атаки».

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Radio NV попытался объяснить, что произошло на оккупированном полуострове и могли ли это быть украинские ракеты Storm Shadow:

— Я думаю, что на самом деле там не было именно [задачи], чтобы поразить Крымский мост, сделать там несколько дыр. Потому что то, что российское ПВО могло видеть на своих локаторах, как крылатую ракету, могло быть этими американскими беспилотниками — приманками для ПВО типа ADM-160 MALD.

Тем более то, что пытались российские пропагандисты оттуда показывать, как-то не сильно было похоже на отражение комбинированного удара. А Storm Shadow обычно используется для таких комбинированных ракетных ударов.

С одной стороны, сложно предполагать, есть ли на самом деле замысел раздолбать именно сейчас Крымский мост имеющимися дальнобойными средствами, в частности теми же Storm Shadow, где есть бетонобойная боеголовка. Но с другой стороны, если у ВСУ такой замысел будет — хотя бы как-то попытаться повредить какую-то из частей этого Крымского моста, — все может быть.

Здесь очень хорошее поле для неопределенности. Поэтому предлагаю заварить чайку и дождаться, когда точно будет результат, а не то, что сейчас россиянам привиделось.

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