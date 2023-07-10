закрыть
10 июля 2023, понедельник, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Боремся с огромными лужами, так как наш ЖЭС не реагирует»

4
  • 10.07.2023, 9:32
  • 1,618
«Боремся с огромными лужами, так как наш ЖЭС не реагирует»

Жителям Барановичей приходится самим обустраивать свой двор.

В одном из дворов в Барановичах жильцы, не дождавшись помощи от ЖЭСа, сами установили детскую площадку, а также благоустраивают территорию.

«Проводим благоустройство двора: боремся с огромными лужами, так как наш ЖЭС№5 совершенно ни на что не реагирует», — говорит жительница Баранович.

По словам женщины, на их обращения в ЖЭС никто не отвечал и говорили, что возможности благоустроить территорию нет. Поэтому жители собрались и купили детскую площадку, которую установили на свободном месте во дворе.

«Своими силами поставили детскую площадку, так как на наши обращения никто никак не реагировал и отвечали, что возможности нет», — говорит женщина на видео.

Однако жители не уверены, что коммунальщики позволят оставить детскую площадку. Они опасаются, что ЖЭС может потребовать убрать ее или выставить штраф за самовольное благоустройство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец