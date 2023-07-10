«Боремся с огромными лужами, так как наш ЖЭС не реагирует» 4 10.07.2023, 9:32

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Жителям Барановичей приходится самим обустраивать свой двор.

В одном из дворов в Барановичах жильцы, не дождавшись помощи от ЖЭСа, сами установили детскую площадку, а также благоустраивают территорию.

«Проводим благоустройство двора: боремся с огромными лужами, так как наш ЖЭС№5 совершенно ни на что не реагирует», — говорит жительница Баранович.

По словам женщины, на их обращения в ЖЭС никто не отвечал и говорили, что возможности благоустроить территорию нет. Поэтому жители собрались и купили детскую площадку, которую установили на свободном месте во дворе.

«Своими силами поставили детскую площадку, так как на наши обращения никто никак не реагировал и отвечали, что возможности нет», — говорит женщина на видео.

Однако жители не уверены, что коммунальщики позволят оставить детскую площадку. Они опасаются, что ЖЭС может потребовать убрать ее или выставить штраф за самовольное благоустройство.

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